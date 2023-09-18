La Ley permite un máximo de 3 horas extras por día, hasta 3 veces por semana, es decir, un total de 9 horas, las cuales deben ser remuneradas al doble del salario regular Una jornada laboral se def...

La Ley permite un máximo de 3 horas extras por día, hasta 3 veces por semana, es decir, un total de 9 horas, las cuales deben ser remuneradas al doble del salario regular Una jornada laboral se define como el período durante el cual el empleado se encuentra a disposición del empleador para llevar a cabo sus funciones. Esto lo establece el Artículo 123 de la Constitución Mexicana. De acuerdo con Fiscalia, la duración máxima de esta jornada varía según el horario laboral y debe ser respetada para garantizar el descanso y la recuperación física y mental de los trabajadores.

¿Qué son las horas extras?

En este contexto, el artículo indica que las horas extras se refieren al tiempo laborado fuera de la jornada laboral establecida en el contrato de trabajo. La Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 65 al 68, establece las disposiciones para la compensación de este tiempo adicional. En su artículo, Fiscalia explicó que el pago por horas extras se lleva a cabo de la siguiente manera:

Se permite un máximo de 3 horas extras por día, hasta 3 veces por semana. Es decir, un total de 9 horas, las cuales deben ser remuneradas al doble del salario regular.

Si se excede el límite de 9 horas extras por semana, a partir de la décima hora extra, la remuneración debe ser al triple del salario regular.

Si un trabajador gana 50 pesos por hora en su jornada regular, las horas extras se compensarían de la siguiente manera:

Para un máximo de 9 horas extras por semana: 100 pesos por hora extra.

Para más de 9 horas extras por semana: 150 pesos por hora extra.

¿Cómo se aplican los impuestos?

De acuerdo con el texto de Fiscalia, las horas extras representan ingresos adicionales al salario regular, por lo que están sujetas al Impuesto Sobre la Renta (ISR). Pero en el texto se indica que la Ley del ISR, en el Artículo 93, establece exenciones fiscales que pueden reducir la carga tributaria dependiendo de las circunstancias del trabajador:

Exención del 100% de ISR: Cuando el trabajador perciba diariamente un salario mínimo y no exceda el límite de 9 horas extras por semana

Exención del 50% de ISR: Para los trabajadores que perciban más de uno y menos de cinco salarios mínimos generales

Las horas que se paguen al triple siempre se gravarán al 100%. Es decir, cuando se excede el límite de 9 horas extras por semana.

Fiscalia recomendó que los empleadores administren de manera efectiva las cargas de trabajo, establezcan estándares adecuados de productividad y aborden cualquier problema organizacional que pueda requerir horas extras con frecuencia. Además, considera que es esencial comunicar claramente estas expectativas desde el proceso de reclutamiento y obtener el consentimiento por escrito de los empleados si se anticipa la necesidad de trabajo adicional. En caso de que no se haga lo anterior, advirtió que los empleadores corren el riesgo de que los trabajadores presenten reclamaciones legales, incluso si se les está pagando correctamente por sus horas extras.