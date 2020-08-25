Actualmente los patrones solo pueden deducir alrededor del 53% del total de su nómina. Hace unas semanas, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, presentó un proyecto de reforma a...

Actualmente los patrones solo pueden deducir alrededor del 53% del total de su nómina. Hace unas semanas, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, presentó un proyecto de reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). El objetivo principal de la nueva reforma es aumentar la tasa de reemplazo. En la conferencia, Herrera dijo que se buscará aumentar la tasa de reemplazo en un promedio de 40%. Además, para los trabajadores que recibían un salario de hasta cinco salarios mínimos, pasará de 31% a 54% la tasa de reemplazo.

Estos son algunos de los cambios más importantes:

No se modificarán las aportaciones de los trabajadores.

Las semanas de cotización para que los trabajadores accedan a la pensión se recortará de 1,250 semanas a solo 750.

Se elevarán las aportaciones de los patrones. Ahora, pasará de 5.15% a 13.87% de forma paulatina.

Las aportaciones federales se convertirán en una cuota social concentrada en trabajadores de menores ingresos. Es decir, el monto federal se destinará a trabajadores que ganen hasta cuatro salarios mínimos, principalmente.

No habrá incrementoen la aportación que realizan los trabajadores.

Las comisiones cobradas por las Afore se irán reduciendo de forma gradual, esto que los costos sigan estándares internacionales, que en el 2020 fue menor a 1%.

Al final, todo esto aumentará la aportación total entre 6.5% y 15%, de acuerdo con Herrera.

Como podemos ver, uno de los pilares de esta reforma es la aportación de los patrones. Con el aumento de 5.15% a 13.87%, algunos creen que esto limitará el crecimiento de los salarios; por otro lado, algunos lo ven como un “nuevo impuesto para empresarios“. Por esto, especialistas creen que la reforma podría llevar a un aumento de la informalidad.

Proponen aumentar el porcentaje de deducibilidad en nómina

Para combatir este aumento hipotético en la informalidad, algunos especialistas proponen un incremento al porcentaje de deducibilidad en nómina. En entrevista con Reforma, Isaac Ibarra, de Ibarra Barajas Abogados, explicó que actualmente, el porcentaje de deduciblidad es muy bajo con 53%. Por eso, propone aumentar el porcentaje a 60% o 70%. La idea es que esto dé un mayor incentivo a los patrones para no caer en prácticas de subcontratación. De acuerdo con Ibarra, este aumento debería considerarse dentro de la reforma a las pensiones. Así, se lograría que las empresas tengan al 100% de sus trabajadores dados de alta y con sus prestaciones sociales; por otro lado, se lograría bajar el costo de la mano de obra. Actualmente, varios patrones prefieren pagar el salario completo al trabajador, pero sin prestaciones sociales y sin darlo de alta. En muchos casos, los trabajadores prefieren estos arreglos a tener un menor salario por las retenciones de ISR y otras prestaciones que, al final, el patrón resta de sus salario. Con información de Reforma https://reforma.com/My3p8r/atacarian-informalidad-al-deducir-mas-nomina/

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