Las aportaciones patronales aumentarán desde el 3.15% actual hasta 13.87% entre 2023 y 2030. El pasado 16 de diciembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a diversos artículos de la Ley del Seguro Social (LSS) y un artículo de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), relativas al sistema de pensiones enfocadas a incrementar las aportaciones patronales, reducir el requisito de semanas cotizadas, elevar el monto de la pensión garantizada y disminuir las comisiones cobradas por las Administradoras (Afore). En entrevista con El Contribuyente, Miguel Ángel Silva Pedroza, contador público integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México explicó que tras el aumento en las cuotas patronales, habrá un impacto para las Afore en el 2023. De acuerdo con el especialista, entre los principales cambios se encuentra la reducción de mil 250 a 750 semanas de cotización para alcanzar una pensión; otro cambio tienen que ver con las aportaciones obligatorias que incrementarán gradualmente hasta 15% del salario base, desde 6.5% actual, en la cual la aportación de los trabajadores no presentará cambios y se mantendrá en 1.125 por ciento.

A pesar de que en el Decreto por el que se reforman la LSS y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicado en el DOF en 2020, se estableció el aumento gradual a la cuota patronal del ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; es importante recordar que ese cambio surtirá sus efectos hasta 2023.

Impacto para las Afore

Miguel Ángel Silva Pedroza explicó que las aportaciones patronales aumentarán desde el 3.15% actual hasta 13.87% entre 2023 y 2030. Estos cambios se darán en el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez. Actualmente, los trabajadores deben aportar un 1.125% del salario base de cotización (SBC) para el retiro. En cambio, los patrones deben aportar un 3.15%. También hay que tomar en cuenta que estos incrementos serán graduales. En la siguiente tabla podemos ver los incrementos según el salario del trabajador:

Salario base de cotización 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1.0 SM 3.15% 3.15% 3.15% 3.15% 3.15% 3.15% 3.15% 3.15% 1.01 SM a 1.50 UMA 3.28% 3.41% 3.54% 3.68% 3.81% 3.94% 4.07% 4.20% 1.51 a.2.00 UMA 3.58% 4.00% 4.43% 4.85% 5.28% 5.70% 6.13% 6.55% 2.01 a 2.50 UMA 3.75% 4.35% 4.95% 5.56% 6.16% 6.76% 7.36% 7.96% 2.51 a 3.00 UMA 3.87% 4.59% 5.31% 6.03% 6.75% 7.46% 8.18% 8.90% 3.01 a 3.50 UMA 3.95% 4.76% 5.56% 6.36% 7.16% 7.97% 8.77% 9.57% 3.51 a 4.00 UMA 4.02% 4.88% 5.75% 6.61% 7.48% 8.35% 9.21% 10.08% 4.01 UMA en adelante 4.24% 5.33% 6.42% 7.51% 8.60% 9.69% 10.78% 11.88%

Como mencionamos, las semanas de cotización necesarias disminuirán de mil 250, a solamente mil, con la posibilidad de recibir una pensión mínima con 750 semanas. La idea es que la reducción de semanas entre en vigor con la reforma y que paulatinamente sigan bajando, hasta llegar en 2031 a las mil semanas. Para ello se modificaron los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social. Para el 2023 las comisiones ofrecidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y por Coppel para cobrar por la administración de tu pensión serán las dos más baratas del mercado. Así lo señaló el especialista en economía y finanzas, Gerardo Sánchez, quien mencionó que la mayoría de las afores cobrará la comisión del manejo de tu Afore por encima de los 0.57 pesos y que las únicas excepciones son las dos anteriormente mencionadas.