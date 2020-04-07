Debido a fallas en el sistema de devoluciones del SAT, varios contribuyentes no han recibido sus saldos a favor. Este 1 de abril, en su cuenta oficial de Twitter, el Servicio de Administración Trib...

Debido a fallas en el sistema de devoluciones del SAT, varios contribuyentes no han recibido sus saldos a favor. Este 1 de abril, en su cuenta oficial de Twitter, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que rompió el récord de declaraciones en un mismo día. Se registraron más de 900 mil declaraciones. Este récord se vuelve más impresionante si tomamos en cuenta que el sitio ha presentado fallas desde hace meses. Una de estas fallas, por ejemplo, fue descubierta por Seguros Monterrey New York Life. Esta semana, la aseguradora dio a conocer que el SAT tiene un filtro incorrecto que no permite precargar comprobantes de primas de gastos médicos. Ahora, parece que otra falla no permite a los contribuyentes recibir su devolución de impuestos. Esta semana, varias personas físicas fueron contactadas a través de la plataforma para presentar la declaración anual. En este mensaje el SAT rechazaba la devolución de impuestos. Además, debían pagar un ISR diez veces superior a la devolución. Así, los datos precargados en el sistema decían que el contribuyente recibiría una devolución. Pero al final, el mismo sistema decía que debían sumas mucho más altas.

¿Qué pueden hacer los contribuyentes ante la falla en las devoluciones del SAT?

En todos estos casos, el SAT eliminó el monto de ISR que había sido retenido por los empleadores. De acuerdo con Guillermo Mendieta, socio de Mendieta y Asociados, el sistema no toma en cuenta pagos provisionales ni retenciones de terceros. Según los especialistas, los contribuyentes deben presentar una queja virtual ante la Prodecon. Esta queja debe presentarse lo más pronto posible para evitar actualizaciones y recargos. Otros especialistas recomiendan tomar una captura de pantalla del error. Con esto tendrán una prueba para exigir una corrección. Con información de Reforma.

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