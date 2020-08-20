Las fallas en los sistemas del SAT continúan y los contribuyentes todavía no pueden presentar trámites como renovar e.firma. A lo largo de la pandemia, las fallas en los sistemas de atención del Se...

Las fallas en los sistemas del SAT continúan y los contribuyentes todavía no pueden presentar trámites como renovar e.firma. A lo largo de la pandemia, las fallas en los sistemas de atención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se han hecho mucho más notorias. La imposibilidad de conseguir citas presenciales y los problemas con la atención a distancia han dejado a los contribuyentes sin la posibilidad de hacer trámites muy importantes. Por ejemplo, contribuyentes que ya cerraron sus negocios debido a la pandemia ni siquiera se han podido dar de baja del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Desde hace meses, es casi imposible conseguir citas para tramitar la e.firma. De acuerdo con especialistas, este trámite es el más importante para los contribuyentes. La e.firma es un un archivo digital seguro y cifrado que identifica a los contribuyentes; la firma es necesaria para los pagos provisionales, la contabilidad electrónica y las devoluciones, por ejemplo. De todas formas, con el tiempo se han dado situaciones parecidas en otros trámites y servicios del SAT.

La venta de citas

A inicios de agosto, el SAT informó sobre irregularidades en la asignación de citas. Los casos se encontraron principalmente para los servicios de firma electrónica para personas físicas, así como para la inscripción de nuevas empresas; es decir, alta de personas morales. El fisco también anunció que las citas irregulares serán canceladas. El SAT presupone que estás irregularidades están relacionadas con la venta o gestión indebida de las citas y los estados en donde se han presentado los casos, principalmente, son Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco. Todo esto se debe a la falta de citas. En entrevista conEl Diario MX, Víctor Torres Ruiz, presidente del Colegio de Contadores de Ciudad Juárez, dijo que el SAT se tarda hasta 90 días en dar una cita para tramitar la e.firma. Según el especialista, ha visto casos de contribuyentes que pidieron la cita en marzo y la consiguieron en junio.

Fallas en el servicio a distancia

Además de la dificultad para conseguir citas presenciales, el servicio a distancia también ha presentado varias fallas. En entrevista con Reforma, Víctor López Paz, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que el SAT cerró sus oficinas y limitó las citas presenciales desde el 17 de marzo. El problema es que tardaron hasta el 22 de junio para habilitar la plataforma SAT/ ID para renovar la e.firma para personas físicas. Además, durante el mes de julio, cuando el personal del SAT estaba de vacaciones, el sitio del SAT estaba en mantenimiento, lo que duplicó las fallas del sistema.

Lo bueno: el SAT ya empezó a reabrir sus salas de internet

El SAT está empezando a trabajar bajo las pautas de la nueva normalidad y, por lo pronto, ya informó la reapertura de sus salas de internet que permanecieron cerradas desde el 17 de marzo pasado, en donde se dan asesorías sobre actualización de RFC, renovación de firma electrónica, cambio de domicilio y aumento y disminución de obligaciones. Las nuevas asesorías deben cumplir con estos requisitos:

Todas los servicios, ya sean asesorías en las salas de internet u otro tipo, necesitan una cita.

Solamente se atienden grupos de cinco contribuyentes cada 30 minutos. Debido a esto, el SAT espera atender a 400 personas al día en lugar de las dos mil que atendían antes de la pandemia.

Al llegar, el contribuyente debe usar cubrebocas y lavarse las manos con alcohol o gel antibacterial. Además, deben tomarle la temperatura.

El contribuyente debe esperar su turno en un espacio abierto. Después, es llamado por un funcionario para su asesoría. Todo esto se hace bajo las normas de sana distancia.

Al terminar, se desinfectan las computadoras y los lugares mientras termina el turno de 30 minutos.

Con información de Reforma https://reforma.com/pyP0fr/entorpecen-a-negocios-las-fallas-del-sat/

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