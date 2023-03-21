Este tipo de fraude se ha vuelto cada vez más común debido a la creciente popularidad de la presentación de declaraciones de impuestos en línea En 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó un número considerable de quejas sobre robo y utilización de la firma electrónica (e.firma), con la finalidad de solicitar la devolución de los saldos a favor del impuesto sobre la renta (ISR). Este delito consiste en que los delincuentes suplantan la identidad de los contribuyentes para solicitar la devolución de impuestos, con el fin de obtener un beneficio económico de manera ilícita. Según las autoridades fiscales, este tipo de fraude se ha vuelto cada vez más común debido a la creciente popularidad de la presentación de declaraciones de impuestos en línea. Los delincuentes aprovechan las debilidades del sistema para obtener información personal de los contribuyentes y realizar las solicitudes de devolución de manera fraudulenta. Quienes roban la contraseña o la e.firma presentan la declaración anual y registran cuentas bancarias distintas a las de los contribuyentes titulares de los medios de autenticación, aperturadas principalmente en BBVA Bancomer, Banco Afirme y Banco Azteca, señaló el SAT.
Cómo cuidar la devolución de ISR
El especialista Mario Beltrán, popular creador de contenido sobre temas fiscales, dio recomendaciones a los contribuyentes que solicitarán a un tercero (un contador, por ejemplo) la preparación y envío de su declaración anual. Beltrán expuso que han existido casos en los que la persona que prepara y envía la declaración anual no registra la Clave Interbancaria (CLABE) del contribuyente sino la suya y como el SAT no valida los datos, la devolución llega a otra cuenta bancaria. Ante esta situación, el contador público hizo las siguientes recomendaciones:
- Actualiza tu Contraseña (CIEC).
- Ubica e identifica a la persona que te hará el trámite de la declaración anual: pide referencias como título, cédula profesional, entre otros (cuidado con los gestores).
- Pídele una propuesta de servicios y contrato de prestación de servicios.
- Antes del envío, pide la versión preliminar o borrador para que hagas la validación: paga los honorarios antes del envío.
- Solicita la versión de envío final: acuse y declaración aceptada y recibida por el SAT.
- Cambia la Contraseña (CIEC), sí otra vez.
- Espera el resultado.