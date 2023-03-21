Este tipo de fraude se ha vuelto cada vez más común debido a la creciente popularidad de la presentación de declaraciones de impuestos en línea En 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó un número considerable de quejas sobre robo y utilización de la firma electrónica (e.firma), con la finalidad de solicitar la devolución de los saldos a favor del impuesto sobre la renta (ISR). Este delito consiste en que los delincuentes suplantan la identidad de los contribuyentes para solicitar la devolución de impuestos, con el fin de obtener un beneficio económico de manera ilícita. Según las autoridades fiscales, este tipo de fraude se ha vuelto cada vez más común debido a la creciente popularidad de la presentación de declaraciones de impuestos en línea. Los delincuentes aprovechan las debilidades del sistema para obtener información personal de los contribuyentes y realizar las solicitudes de devolución de manera fraudulenta. Quienes roban la contraseña o la e.firma presentan la declaración anual y registran cuentas bancarias distintas a las de los contribuyentes titulares de los medios de autenticación, aperturadas principalmente en BBVA Bancomer, Banco Afirme y Banco Azteca, señaló el SAT.

Cómo cuidar la devolución de ISR

El especialista Mario Beltrán, popular creador de contenido sobre temas fiscales, dio recomendaciones a los contribuyentes que solicitarán a un tercero (un contador, por ejemplo) la preparación y envío de su declaración anual. Beltrán expuso que han existido casos en los que la persona que prepara y envía la declaración anual no registra la Clave Interbancaria (CLABE) del contribuyente sino la suya y como el SAT no valida los datos, la devolución llega a otra cuenta bancaria. Ante esta situación, el contador público hizo las siguientes recomendaciones: