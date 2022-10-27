Durante el tercer trimestre de 2022, la utilidad neta de TV Azteca alcanzó un valor de 4 millones de pesos.

Durante el tercer trimestre de 2022, la utilidad neta de TV Azteca alcanzó un valor de 4 millones de pesos.

Según un informe financiero, la televisora mexicana, TV Azteca registró una caída anual de 96% en su utilidad neta del tercer trimestre, afectada en gran medida por mayores impuestos a la renta.

La televisora, propiedad del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, registró una utilidad neta de 4.2 millones de pesos, frente a los 103 millones del mismo período del año anterior.

De acuerdo con datos de la empresa, ​​TV Azteca pagó 256 millones de pesos en impuestos sobre la renta durante el trimestre, lo que representó un aumento del 53% frente a los 167.2 millones registrados en el mismo período de 2021. Además, se informó que los ingresos de la empresa cayeron un 2.2 por ciento, esto es a 3 mil 392 millones de pesos. Como reportamos, en lo que va del año, la televisora mexicana TV Azteca perdió dos juicios ante el ante el fisco mexicano por créditos fiscales que suman más de 5 mil millones de pesos. Por otro lado, cabe destacar que la deuda de TV Azteca se situó en 9 mil 839 millones de pesos al final del periodo, lo que supone un descenso respecto a los 12 mil 642 millones de dólares del año anterior.

En su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la firma, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, señaló que, durante el tercer trimestre de 2022, la utilidad neta de TV Azteca alcanzó un valor de 4 millones de pesos gracias a las estrategias de negocio ordenadas y responsables que implementó la compañía para competir en el mercado y asegurar su viabilidad a largo plazo.

TV Azteca y sus adeudos con el SAT

En agosto de este año, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego debe pagar al fisco 2 mil 615 millones 750 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), multas y recargos, respecto del ejercicio fiscal de 2013. El pasado 26 de abril, el mismo tribunal ya había confirmado otra deuda de TV Azteca por 2 mil 477 millones de pesos, por la omisión de pago de ISR en 2009. Ambos créditos fiscales suman 5 mil 60 millones de pesos y son la parte sustancial de los adeudos de la televisora con el SAT.