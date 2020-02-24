La jefa del SAT dijo que no habrá sanciones para las mujeres que decidan unirse al paro nacional UnDíaSinNosotras en el SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) apoyará y no sancionará a...

La jefa del SAT dijo que no habrá sanciones para las mujeres que decidan unirse al paro nacional #UnDíaSinNosotras en el SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) apoyará y no sancionará a las funcionarias que decidan unirse al paro nacional #UnDíaSinNosotras, que se llevará a cabo el próximo 9 de marzo. Así lo manifestó la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez en un mensaje que emitió a sus subordinados la mañana del 24 de febrero. Esto en las oficinas centrales de la autoridad fiscal, en Avenida Hidalgo 77, en la Ciudad de México.

Buenrostro manifiesta apoyo al paro nacional #UnDíaSinNosotras en el SAT

En el marco del Día de la Bandera, la funcionaria aseguró que la lucha por la igualdad de género y por erradicar la violencia contra las mujeres siempre encontrará en el SAT un respaldo incondicional. Por eso, les dijo a las mujeres que trabajan en el SAT, que decidan según su libre albedrío sobre las acciones que realizarán el próximo 9 de marzo. “Si resuelven unirse al paro nacional tendrán nuestro apoyo y solidaridad. Si deciden ocupar los espacios públicos o laboral igualmente, no habrá sanciones de ningún tipo para ninguna mujer, bajo ninguna circunstancia”, expresó la jefa del SAT. https://twitter.com/SATMX/status/1232035575424864259

Las tres principales líneas de acción o el "ABC" del SAT en 2020

Durante su discurso, la funcionaria también dijo a la comunidad del SAT que se deben reforzar las tres líneas de acción o el “ABC” que rigen al SAT:

A. Aumentar la eficiencia recaudatoria.

B. Bajar la evasión y la elusión fiscal.

C. Combatir la corrupción.

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