Desde sus inicios en 1899, Grupo Banorte ha tenido en mente ser uno de los bancos líderes en nuestro país. Actualmente es uno de los cuatro bancos más grandes de México y el administrador más grande de afores. A finales de 2017, en una entrevista para la revista Ganar-Ganar, José Marco Ramírez Miguel, Director General de Grupo Banorte, manifestó que el corporativo tenía un objetivo claro: ser el mejor grupo financiero de México para 2020. Hoy se puede decir que la meta se ha cumplido, pues de acuerdo con el listado “Banking 500 2020” hecho por la firma Brand Finance y publicado por la revista The Banker el Grupo Financiero Banorte se ubicó como la marca bancaria más valiosa en México. Pero, ¿quién está detrás de este logro?

La figura detrás del banco

De acuerdo con el sitio Líder Empresarial, José Marco Ramírez vivió los primeros 15 años de su vida en una hacienda en Zinacantepec, Toluca, en el estado de México. La rutina que adoptó desde niño lo formó en valores como la disciplina y el trabajo gracias a las tareas que le puso su papá, un español dedicado a la ganadería láctea. Años después, ingresó a la Universidad Anáhuac para estudiar la licenciatura de Ciencias Actuariales. Posteriormente, hizo un MBA en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) en Barcelona y una especialidad en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), como indica Bloomberg. Expansión explica que en 1983, José Marco Ramírez ingresó como consultor interdisciplinario en Peat Marwick de México; años después fue asociado en proyectos de fusión y adquisición de grandes empresas para la compañía Operadora de Bolsa. Además, ocupó la vicepresidencia en el Banque Nationale de París, en Nueva York y, entre 1993 y 1999, se incorporó a la banca de desarrollo en Nacional Financiera, ostentando el cargo de director de Banca de Inversión y director General Financiero, como indica Wallmine. Como señala Foro Banorte, a partir de 1993, y durante los seis años siguientes, José Marcos Ramírez participó en la banca de desarrollo en la empresa Nacional Financiera, como Director de Banca de Inversión y director General Financiero. En 1999 ingresaró a Grupo Financiero Santander como Director General de Finanzas solo para después desempeñarse como Director General de Banca Mayorista, teniendo así a su cargo las áreas de Tesorería, Banca de Inversión y Banca Corporativa. Para 2007, el puesto de Presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), sería para él, y justo 10 años después sería reconocido como uno de “Los 15 CEO Más Apreciados por los Inversionistas en México”, por la revista Forbes. Con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, José Marcos Ramírez se incorporó a las filas de Banorte a partir del 2010 como Director de Banca Mayorista, puesto que integra las áreas de mercados, tesorería, banca corporativa, banca de gobierno, administración de activos, banca patrimonial y privada, entre otras. Y para noviembre de 2014 fue nombrado por el consejo de Administración de Banorte como el nuevo Director General del grupo financiero. El grupo se conforma por las subsidiarias Banco Mercantil del Norte, Casa de Bolsa Banorte, Afore Banorte Siglo XXI, Arrendadora Banorte y Seguros Banorte, como se lee en el documento de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En la reunión de su nombramiento, José Marco Ramírez Miguel dijo que su misión será “velar por los clientes, los accionistas y los empleados de este grupo financiero; apoyado por el magnífico grupo de directivos, estamos seguros de que lograremos ser una referencia a nivel internacional”, informó El Financiero. Para el actual CEO de Grupo Banorte, recompensar a cada miembro de su equipo es igual de importante que recompensar a aquellos que son afiliados al grupo bancario, y así lo ha dejado claro: “Me ha ido bien en los trabajos que he tenido. No he tenido aspiraciones de que ‘tengo que ser algo’, no, creo que cada vez es más ‘dónde me gusta más estar’, ‘dónde quiero estar’ y ‘dónde retribuyo más a mi persona y a la sociedad’”, diría en entrevista a principios de año.

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