El bloqueo de cuentas de las 42 factureras fue realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda. El 23 de junio, la jefa del Servicio de Administración Tributa...

El bloqueo de cuentas de las 42 factureras fue realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda. El 23 de junio, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, presentó los avances del gobierno de México en el combate al fraude de empresas factureras. Una empresa facturera es aquella que emite comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) de operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. Estos comprobantes son conocidos como facturas falsas o apócrifas. Buenrostro Sánchez anunció que el primer paquete de denuncias se realizaría contra 43 empresas factureras. El 9 de julio, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que realizó el bloqueo de cuentas bancarias pertenecientes a 42 empresas con operaciones simuladas. La UIF explicó que el SAT le entregó una lista de las empresas que presentaron operaciones simuladas. Por eso, procedió a realizar el bloqueo de las cuentas bancarias. Esto sucedió después de que la UIF investigó, analizó y encontró movimientos inusuales en el sistema financiero. La UIF espera que en los próximos días los bancos entreguen el monto de las cuentas y las cantidades de dinero que hay en ellas.

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