Queda poco tiempo para conseguir el estímulo fiscal de la frontera sur, aquí lo que necesitas saber. El domingo 31 de enero será el último día para que los contribuyentes tramiten el estímulo al IV...

Queda poco tiempo para conseguir el estímulo fiscal de la frontera sur, aquí lo que necesitas saber. El domingo 31 de enero será el último día para que los contribuyentes tramiten el estímulo al IVA del Programa de Estímulos Fiscales de la Región Fronteriza Sur. Hay que recordar que el 30 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto con el que se introdujeron estímulos fiscales para efectos del impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta (ISR) en la frontera sur del país, análogos a los que desde el inicio de su gobierno se establecieron en la región fronteriza norte. En lo que respecta al IVA, los beneficiados que enajenen productos o presten servicios dentro de los municipios considerados en el decreto, podrán reducir el IVA de sus productos a la mitad, con lo que sus clientes pagarán una tasa de IVA de sólo el 8%.

Para el estímulo del ISR, sólo tendrán que pagar dos terceras partes del impuesto generado por los ingresos generados en dicha región. La reducción de impuestos es únicamente por los ingresos y ventas realizadas en la zona.

Queda poco tiempo

En entrevista con Reforma, Luis Balderas Espinosa, subprocurador de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional de la Prodecon, explicó que si no se presenta el aviso para conseguir los estímulos de IVA a más tardar el 31 de enero, se perderá la oportunidad durante todo 2021. En el caso del estímulo al ISR, el último día para presentar el aviso es el 31 de marzo. El funcionario de la Prodecon también dijo que se dará apoyo y defensa a los contribuyentes que presenten el aviso a tiempo, pero que sean rechazados por la autoridad fiscal. Además, anunció que la Prodecon visitará los 23 municipios involucrados entre el 18 y 22 de enero para dar asistencia presencial.https://twitter.com/ProdeconMexico/status/1351239046417285123 Te puedes inscribir en la jornada de difusión de la Prodecon aquí. Si tienes dudas sobre el estímulo, recientemente, el SAT publicó un documento con las respuestas a preguntas frecuentes. Con información de Reforma

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