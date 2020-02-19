La caída se dio luego de que SAT le exigiera el pago de 10 mil 559 millones de pesos a la empresa Walmart de México y Latinoamérica por la venta del restaurante VIPS. Las acciones de la empresa Wal...

La caída se dio luego de que SAT le exigiera el pago de 10 mil 559 millones de pesos a la empresa Walmart de México y Latinoamérica por la venta del restaurante VIPS. Las acciones de la empresa Walmart México y Latinoamérica tuvieron una caída del 3.73% la mañana de este miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tras el reclamo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la venta de VIPS a Alsea. Los títulos presentaba su mejor nivel desde noviembre 2019, pero tras el oficio sus acciones sufrieron una caída. De 58.32 pesos pasaron a 56.14 pesos. Esta perdida ocurrió luego de que se supo que el SAT le exigió el pago de impuestos por la cantidad de 10 mil 599 millones de pesos (incluyendo recargos, actualizaciones y multas) por la venta de la cadena de restaurantes Vips a Alsea en 2014. La caída de 3,73% le represento una perdida de 37,984 millones 417,752.22 pesos. El reclamo del pago se presentó tras una revisión a Alsea y Walmart por la transacción de 8 mil 200 millones de pesos por la venta de la cadena restaurantera Vips, El Portón, Ragazzi y la Finca. Con motivo de la misma transacción, el fisco le exigió a Alsea el pago de 3 mil 881 pesos en impuestos, lo que ocasionó que sus acciones cayeran en 5.75% el día lunes. Al igual que Alsea, Walmart aseguró que cumpliócon todas las obligaciones fiscales y que tiene todos los elementos para sustentar la validez de la transacción. Están evaluando las opciones por la vía jurídica o administrativa para impugnar dicha resolución.

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