La caída se dio luego de que SAT le exigiera el pago de 10 mil 559 millones de pesos a la empresa Walmart de México y Latinoamérica por la venta del restaurante VIPS. Las acciones de la empresa Walmart México y Latinoamérica tuvieron una caída del 3.73% la mañana de este miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tras el reclamo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la venta de VIPS a Alsea. Los títulos presentaba su mejor nivel desde noviembre 2019, pero tras el oficio sus acciones sufrieron una caída. De 58.32 pesos pasaron a 56.14 pesos. Esta perdida ocurrió luego de que se supo que el SAT le exigió el pago de impuestos por la cantidad de 10 mil 599 millones de pesos (incluyendo recargos, actualizaciones y multas) por la venta de la cadena de restaurantes Vips a Alsea en 2014. La caída de 3,73% le represento una perdida de 37,984 millones 417,752.22 pesos. El reclamo del pago se presentó tras una revisión a Alsea y Walmart por la transacción de 8 mil 200 millones de pesos por la venta de la cadena restaurantera Vips, El Portón, Ragazzi y la Finca. Con motivo de la misma transacción, el fisco le exigió a Alsea el pago de 3 mil 881 pesos en impuestos, lo que ocasionó que sus acciones cayeran en 5.75% el día lunes. Al igual que Alsea, Walmart aseguró que cumpliócon todas las obligaciones fiscales y que tiene todos los elementos para sustentar la validez de la transacción. Están evaluando las opciones por la vía jurídica o administrativa para impugnar dicha resolución.
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