La autoridad fiscal no cuenta con una herramienta gratuita para generar los CFDI de pagos y retenciones.

La autoridad fiscal no cuenta con una herramienta gratuita para generar los CFDI de pagos y retenciones.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con una herramienta gratuita para que los contribuyentes puedan generar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de ingresos, egresos, traslado, nómina o recibo de pago.

Herramienta para generar los CFDI de pagos y retenciones

Sin embargo, la autoridad fiscal no cuenta con una herramienta gratuita a través de la cual los contribuyentes puedan generar los CFDI de pagos y retenciones, como reporta el portal Fiscalia. Dicho CFDI es un documento digital especial, que contiene únicamente la información de pagos y retenciones de todo tipo, excepto de salarios. Fiscalia expone esta observación año tras año, y que el SAT no la ha resuelto. Además, indica que la autoridad fiscal ha informado que este servicio no es gratuito, porque es para contribuyentes con capacidad económica, lo cual resulta en una falacia.

Difícil encontrar un PAC que disponga de este servicio gratuito

El artículo también señala que actualmente es difícil encontrar un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) que disponga de este servicio gratuito, y aquellos que lo tienen, resulta complejo encontrarlo o acceder al servicio. En este mismo sentido, no todos los desarrolladores de software han incorporado en sus sistemas una herramienta para generar estos pagos, por lo que existen contribuyentes que no cuentan con los mecanismos para cumplir con esta obligación.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/16995

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