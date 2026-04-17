No todos los gastos de salud son deducibles. Conoce cuáles acepta el SAT, en qué condiciones y cómo evitar que te rechacen la factura en tu declaración Los gastos de salud son una de las deduccione...

No todos los gastos de salud son deducibles. Conoce cuáles acepta el SAT, en qué condiciones y cómo evitar que te rechacen la factura en tu declaración Los gastos de salud son una de las deducciones personales que más impacto pueden tener en la declaración anual de las personas físicas. Bien documentados, reducen la base gravable y pueden traducirse en una devolución de impuestos. Mal registrados, el SAT los rechaza aunque el gasto haya sido real. La diferencia entre uno y otro escenario suele estar en los detalles: cómo se pagó, qué tipo de comprobante se obtuvo y a quién beneficia el gasto. Aquí están las reglas que aplican para el ejercicio 2024.

Qué gastos médicos sí puedes deducir

El Artículo 151, fracción I de la Ley del ISR establece los gastos de salud que las personas físicas pueden deducir en su declaración anual. Los conceptos autorizados son:

Honorarios médicos y dentales: médicos generales, especialistas y dentistas.

médicos generales, especialistas y dentistas. Psicólogos y nutriólogos con título profesional legalmente expedido.

con título profesional legalmente expedido. Gastos hospitalarios: hospitalización, quirófano y terapia intensiva.

hospitalización, quirófano y terapia intensiva. Medicamentos únicamente si aparecen en la factura del hospital. Los comprados en farmacia no son deducibles.

únicamente si aparecen en la factura del hospital. Los comprados en farmacia no son deducibles. Honorarios de enfermeras, idealmente respaldados con contrato o constancia médica.

idealmente respaldados con contrato o constancia médica. Estudios de laboratorio y gabinete: análisis clínicos, rayos X, tomografías, resonancias.

análisis clínicos, rayos X, tomografías, resonancias. Prótesis auditivas, dentales u ortopédicas.

auditivas, dentales u ortopédicas. Aparatos de rehabilitación: sillas de ruedas, bastones, férulas y aparatos ortopédicos.

sillas de ruedas, bastones, férulas y aparatos ortopédicos. Lentes ópticos graduados hasta $2,500 pesos anuales por persona, con receta médica.

hasta $2,500 pesos anuales por persona, con receta médica. Primas de seguros de gastos médicos mayores, individuales o contratados por el empleador, siempre que el contribuyente haya pagado una parte.

A quién pueden beneficiar estos gastos

Puedes deducir gastos médicos propios y también los de tu cónyuge o concubino(a), así como los de tus ascendientes y descendientes en línea recta —padres, hijos, abuelos, nietos—. La condición es que esas personas no hayan percibido ingresos superiores al salario mínimo anual durante 2024. Si el familiar que incluyes tuvo ingresos por encima de ese umbral, el gasto deja de ser deducible aunque tengas la factura en orden.

Dos requisitos que no puedes ignorar

Más allá del tipo de gasto, hay dos condiciones formales que determinan si una deducción procede o no: 1. El comprobante debe ser un CFDI válido. La factura electrónica tiene que estar expedida por un prestador con RFC registrado ante el SAT. Verifica que el concepto corresponda a servicios de salud y que el campo "uso del CFDI" esté capturado con la clave D01 (Deducción personal). Si el emisor lo registró con otra clave, el gasto puede no aparecer en el visor del SAT o ser rechazado. 2. El pago no puede ser en efectivo. Debe realizarse mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito o de servicios. Conserva el comprobante bancario que respalde la operación: estado de cuenta, ticket o recibo de transferencia.

El límite global que debes calcular

Las deducciones personales tienen un tope. El total que puedes aplicar —incluyendo gastos médicos, donativos y otros conceptos— no puede exceder la cantidad que resulte menor entre:

El 15% de tu ingreso anual , o

, o Cinco veces la UMA anual.

Existe una excepción: los gastos relacionados con discapacidad o incapacidad mayor al 50% quedan fuera del límite global. Para aplicarlos, se requiere certificado médico expedido por una institución del Sistema Nacional de Salud.

El Visor de Deducciones Personales del SAT

El SAT tiene disponible el Visor de Deducciones Personales, una herramienta en línea donde puedes consultar qué comprobantes tiene registrados la autoridad como potenciales deducciones para tu declaración. Accedes desde el portal del SAT con tu RFC y contraseña. Revisarlo antes de presentar la declaración permite detectar facturas faltantes, errores en la clave de uso del CFDI o comprobantes que el emisor no registró correctamente. Si encuentras un error, lo más efectivo es contactar directamente al emisor para que haga la corrección antes de que cierres el ejercicio.

Qué hacer desde ahora para el próximo ejercicio

La mayoría de los errores que generan rechazos o pérdida de deducciones se acumulan durante el año, no en abril. Solicitar siempre el CFDI al momento del servicio, pagar con tarjeta o transferencia y guardar el comprobante bancario son hábitos que simplifican considerablemente el proceso al llegar la declaración. Organizar las facturas por mes —en carpeta física o digital— reduce el tiempo de revisión y facilita identificar si falta algún comprobante antes de que sea difícil conseguirlo.