El falso funcionario se ostentaba como servidor público de la UIF para extorsionar a empresarios. Una persona se hizo pasar como funcionario de alto nivel de la Unidad de Inteligencia Financiera (U...

El falso funcionario se ostentaba como servidor público de la UIF para extorsionar a empresarios. Una persona se hizo pasar como funcionario de alto nivel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y afirmó que podía desbloquear las cuentas de una empresa automotriz. Esto a cambio de un porcentaje del dinero congelado. Sin embargo, durante un operativo de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX), se realizó la detención de Santiago “N”. El falso funcionario fue detenido en flagrancia. Esto al recibir un paquete que contenía 500 mil pesos en efectivo, producto de la extorsión.

Falso funcionario de la UIF ofreció desbloquear cuentas

De acuerdo con un comunicado de la UIF, Santiago “N” había coaccionado al gerente de la empresa de venta de automóviles, para que le entregaran una cantidad de dinero a cambio de descongelar las cuentas de la automotriz. La empresa de venta de automóviles se encontraba incluida en la lista de cuentas bloqueadas emitida por la UIF. Pero al no recibir respuesta favorable de los dueños de la empresa, el falso funcionario los amenazó con que en caso de no entregarle un pago de 800 mil pesos, los mantendría en la lista de personas bloqueadas. Además, dijo que congelaría las cuentas de otras sucursales y obtendría órdenes de aprehensión en su contra.

Detienen a sujeto que se ostentó como servidor público

Al ser capturado, Santiago “N” se encontraba con el dinero y el teléfono móvil desde el cual se habían realizado las llamadas de extorsión. La identificación del sujeto que se ostentaba como servidor público, se logró gracias a las investigaciones realizadas por la UIF, la FGJ de la CDMX y la Secretaría de Marina (Semar). La FGJ de la CDMX determinó que llevaría al detenido ante un juez de control, quien calificó de legal la detención y fijó como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Esto hasta que se defina su situación jurídica.

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