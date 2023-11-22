El SAT informó que con el término de la condonación de impuestos a las grandes empresas aumentaron 533 mil millones de pesos los ingresos tributarios en el periodo de enero a noviembre de 2023 En 2...

El SAT informó que con el término de la condonación de impuestos a las grandes empresas aumentaron 533 mil millones de pesos los ingresos tributarios en el periodo de enero a noviembre de 2023 En 2019, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional que entró en vigor en 2020 y que prohíbe la condonación de impuestos. La reforma modificó la redacción del Artículo 28, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que quedó de la siguiente manera: “Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria”. Para poder aumentar la recaudación sin subir impuestos, en los últimos años, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fortaleció el combate contra la evasión fiscal y enfocó la fiscalización en las grandes empresas.

Aumento de ingresos tributarios

En este contexto, el SAT recientemente informó que con el término de la condonación de impuestos a las grandes empresas, aumentaron 533 mil millones de pesos (mdp) los ingresos tributarios en el periodo de enero a noviembre de 2023. La autoridad fiscal indicó que los incremento en la recaudación de los impuestos con respecto a 2022, fueron los siguientes:

3.5% de ISR

367% de IEPS

0.4% de IVA

Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2023.