El objetivo de la Oficina Móvil es acercar los servicios del SAT, a los contribuyentes cuyo domicilio está alejado de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente. El Municipio de Monterrey habilitó una Oficina Móvil del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en las instalaciones del Centro Emprendemos, ubicado en el Pabellón M. La Secretaría de Desarrollo Económico municipal aseguró que el módulo permitirá atender los servicios de mayor demanda de las personas físicas en ese centro, entre los que están la actualización y la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Así lo informó Reforma y añadió que la Oficina Móvil del órgano recaudador operará con un horario de las 9:00 a las 16 horas de lunes a viernes, aunque la atención requerirá de previa cita, la cual se podrá agendar en este enlace. También atenderán trámites para generación y renovación de firma electrónica, uno de los servicios de mayor demanda de los contribuyentes personas físicas y cuyo desahogo ocasiona quejas por la escasez de citas en las Oficinas de Atención al Contribuyente del SAT que rebasa personal de la dependencia federal. Dicha oficina operará del 22 de noviembre al 16 de diciembre, pero excluye a trámites de personas morales (empresas). Con la estrategia de la Oficina Móvil, la autoridad fiscal lleva unidades móviles que ofrecen servicios tributarios destinadas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El objetivo de la Oficina Móvil es acercar los servicios del SAT, a los contribuyentes cuyo domicilio está alejado de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.