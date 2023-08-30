Este esquema permite que los trabajadores puedan afiliarse al IMSS para tener seguro médico aunque no tengan un patrón Para los trabajadores independientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social...

Este esquema permite que los trabajadores puedan afiliarse al IMSS para tener seguro médico aunque no tengan un patrón Para los trabajadores independientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene un esquema voluntario de aseguramiento para que se afilien al régimen obligatorio. Se trata de un esquema de aseguramiento similar al otorgado a los trabajadores que laboran para un patrón, y sirve a profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados. Dicho esquema de aseguramiento, también permite que los mexicanos que trabajan y laboran en el extranjero, puedan afiliarse al IMSS al no tener un patrón en México.

Beneficios del seguro para trabajadores independientes

Con este programa, las personas que trabajan por cuenta propia tienen derecho a los siguientes beneficios:

Servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y atención obstétrica.

Incapacidades.

Pensión por invalidez y vida.

Fondo para el retiro.

Prestaciones sociales dentro de las que se encuentran velatorios y guarderías.

¿A quiénes se considera como trabajadores independientes?

De acuerdo al artículo 13, fracción I, de la Ley del Seguro Social vigente, se establece como trabajadores independientes los siguientes casos:

Los trabajadores en industrias familiares y los independientes. Como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados

Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios

Los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio

Los funcionarios públicos excluidos o no comprendidos en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social.

¿Cómo puedo solicitarlo?

El procedimiento de inscripción y pago es muy sencillo, se deben registrar a través del aplicativo de la página del IMSS o acudir a cualquiera de las Subdelegaciones del Instituto, proporcionar su Número de Seguridad Social, CURP, informar su ingreso mensual y ocupación, aceptar los términos y condiciones, y con ello el sistema genera el comprobante de inscripción y la línea de captura para el pago. Los pagos deben realizarse a más tardar el día 20 de cada mes, para iniciar el aseguramiento en el primer día del mes siguiente. A partir de dicha fecha, el asegurado titular y sus beneficiarios legales podrán darse de alta en la Unidad de Medicina Familiar que les corresponda, y podrán acceder a la cobertura de seguridad social que ofrece el IMSS.

Micrositio para personas trabajadoras independientes

A través del micrositio para personas trabajadoras independientes se puede acceder a información detallada sobre los beneficios del programa, a un tutorial, preguntas frecuentes y a una calculadora de cuotas. Para mayor información marcar al 800 623 2323 de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, sábados, domingos y días festivos en horario de 8:00 a 14:00 horas.

Calculadora de cuotas del IMSS

En la calculadora de cuotas, los datos que solicita el IMSS son la profesión y el monto de los ingresos. Por ejemplo, para un comerciante independiente con ingresos equivalentes al salario mínimo, el costo del seguro sería el siguiente: