Con su nuevo Expediente Clínico Electrónico, el IMSS promete revolucionar la atención médica, permitiendo a los pacientes acceder a un historial clínico centralizado y actualizado desde cualquier c...

Con su nuevo Expediente Clínico Electrónico, el IMSS promete revolucionar la atención médica, permitiendo a los pacientes acceder a un historial clínico centralizado y actualizado desde cualquier clínica u hospital del sistema. Esta herramienta mejorará la atención al reducir errores, facilitar el seguimiento de enfermedades y asegurar la privacidad de la información

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha lanzado oficialmente su nuevo Expediente Clínico Electrónico (ECE), una herramienta diseñada para centralizar y digitalizar la información médica de sus derechohabientes.

El IMSS busca con esta innovación mejorar la eficiencia en la atención médica y garantizar la disponibilidad de la información clínica en tiempo real, independientemente de la ubicación de la consulta.

¿Qué es el Expediente Clínico Electrónico?

El ECE es un sistema digital que almacena de forma segura los datos médicos de cada paciente: antecedentes, diagnósticos, estudios de laboratorio, tratamientos y medicamentos prescritos. Este acceso centralizado facilita un historial médico completo y actualizado, permitiendo a los profesionales de salud tomar decisiones informadas sobre la evolución de la salud del paciente.

¿Cómo funciona?

El ECE se integra en las unidades de salud del IMSS a nivel nacional, registrando las consultas en tiempo real. Cuando un derechohabiente asiste a consulta, el personal médico puede acceder a su expediente desde cualquier unidad, consultando diagnósticos previos, tratamientos y estudios realizados. Los datos son seguros y solo accesibles para personal autorizado, preservando la privacidad del paciente.

Además, el sistema facilita el seguimiento de enfermedades crónicas y permite a los médicos actualizar la información clínica de forma continua, mejorando la atención al reducir errores por falta de datos o estudios duplicados.

¿Qué incluye el Expediente Clínico Electrónico?

Hasta ahora, el IMSS cuenta con 53.7 millones de expedientes electrónicos, con expectativas de crecimiento a medida que el ECE se extienda a más unidades médicas en el país. Este expediente contiene información detallada, como:

Notas médicas

Consultas en niveles de atención secundaria y terciaria

Medicamentos suministrados temporal o recurrentemente

Procedimientos quirúrgicos y hospitalarios

Evolución del paciente en urgencias

Resultados de laboratorio

Recetas de los últimos siete años

Historial de incapacidades y transferibilidad

El IMSS desarrolló esta aplicación internamente, sin licencias de proveedores privados, y trabaja con la Agencia de Transformación Digital para asegurar que el expediente pueda transferirse entre sistemas de salud como el ISSSTE o el IMSS-Bienestar. Esto permitirá a los pacientes mantener su historial clínico aun cuando cambien de institución médica.