Las empresas enfrentan desafíos para renovar su inscripción en el REPSE, pero la Secretaría del Trabajo ha implementado un nuevo módulo para reportar y resolver fallas técnicas Con la reforma al ou...

Las empresas enfrentan desafíos para renovar su inscripción en el REPSE, pero la Secretaría del Trabajo ha implementado un nuevo módulo para reportar y resolver fallas técnicas Con la reforma al outsourcing, las empresas solo pueden subcontratar servicios especializados, siempre y cuando el proveedor esté registrado en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). Este año, 2024, marcó el inicio del primer proceso de renovación en el sistema REPSE. La renovación debe realizarse dentro de los tres meses previos al vencimiento de la inscripción, siguiendo los lineamientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Problemas técnicos en la renovación del REPSE

Empresarios que intentaron renovar su inscripción al REPSE reportaron problemas técnicos en la plataforma, lo que les impidió completar el proceso. En respuesta a estos reportes, la STPS ha implementado un módulo específico para que los usuarios puedan notificar cualquier falla directamente en la página del REPSE.

¿Cómo reportar problemas en el REPSE?

Si encuentras dificultades al intentar registrar o renovar tu inscripción en el REPSE, sigue estos pasos:

Acceso a la plataforma: Ingresa a la página oficial del REPSE y selecciona 'INGRESAR / REGISTRARME'. Reportar el problema: Aparecerá un mensaje que dice: "Si presenta problemas en el proceso de registro o renovación". Haz clic en 'Presionar aquí' para reportar la falla. Completa el cuestionario: Se desplegará un formulario donde deberás indicar el proceso (registro o renovación), describir el problema y proporcionar tu folio REPSE.

Módulo de reporte de fallas: una solución eficiente

El nuevo módulo promete hacer más eficiente el reporte de fallas, permitiendo a los empresarios obtener respuestas rápidas y continuar con el proceso de renovación sin mayores complicaciones. Según Fiscalia, esta medida no solo mejora los tiempos de respuesta, sino que también reduce la necesidad de acudir personalmente a las oficinas de la STPS, aliviando la carga administrativa. Esta actualización refuerza el compromiso de la STPS por optimizar sus servicios y atender las necesidades de los usuarios de manera más ágil y eficaz.