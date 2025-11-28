El coche, la moto, la salud y, sobre todo, las finanzas personales son la base de cualquier familia mexicana: se trata de elementos que requieren de un gran esfuerzo económico y que resultan claves para el día a día. Precisamente por eso, en los últimos años ha aumentado entre la población mexicana la preocupación por proteger su patrimonio. Así lo aseguran los técnicos especializados de inter, líder entre los cotizadores de seguros del país. Esto ha supuesto un cambio cultural. Habitualmente, la adquisición de seguros no era algo que se situaba entre las prioridades de las familias, que preferían dedicar el monto de la contratación a cubrir otras necesidades. ¿Qué ha cambiado? El testimonio de decenas de clientes que reflejan lo importante que ha sido, para ellos, el apoyo de su póliza de seguro cuando ha habido un accidente en casa, se ha sufrido un siniestro vial o un robo en sus vehículos.

Los seguros sirven para vivir tranquilos

La protección financiera que ofrece un seguro no es comparable a ningún otro recurso al que se pueda recurrir cuando hay algún tipo de problema. Mucha gente ha apostado, hasta ahora, por tener el dinero ahorrado en el banco. Sin embargo, este puede resultar insuficiente ante una reparación importante del coche o cuando hay que adquirir una nueva moto por un robo. Además, explican desde el comparador líder Inter, en esos casos son las propias familias las que asumen un gasto importante que merma su economía. Al contar con un seguro adecuado, por el contrario, es la compañía la que afronta el gasto para que el cliente no se tenga que preocupar por nada. Esto se traduce en la posibilidad de vivir con la tranquilidad total de que se estará protegido incluso ante aquellos escenarios que ni siquiera se han planteado y que, lamentablemente, los mexicanos deben de enfrentar en algunas ocasiones.

Cómo encontrar el mejor seguro

Los productos que lanzan las aseguradoras tienen un coste medio/alto para las economías domésticas. Esto hace que quienes se deciden a contar con los beneficios de un seguro se lo piensen mucho a la hora de contratar. Inter.mx nació para facilitar la decisión de los usuarios: la plataforma está especializada en comparar de manera rápida, fiable y segura las propuestas de las principales aseguradoras del mundo. Con tan solo rellenar un pequeño cuestionario sobre el tipo de seguro que se busca y las características del mismo, el cliente accede a las ofertas de sellos internacionales como Mapfre, Zurich, Quálitas o Chubb. De este modo, explican los asesores de Inter, en un simple vistazo se pueden comparar distintos productos, discriminar aquellos más caros o los que ofrecen menos garantías y llegar justo al contrato que más se adapta a las necesidades del cliente. Ante cualquier duda, Inter cuenta con un equipo de asesores que acompañan al internauta a lo largo del proceso de contratación, resuelven todas las dudas sobre las coberturas de los seguros y, por supuesto, prestan soporte incluso después de la compra.