Actualmente los bancos ya informan al SAT sobre depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos. Sin embargo, una nueva propuesta podría hacer que los reportes sean mensuales. El Servicio de Adm...

Actualmente los bancos ya informan al SAT sobre depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos. Sin embargo, una nueva propuesta podría hacer que los reportes sean mensuales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene conocimiento de los depósitos de más de 15 mil pesos mensuales en efectivo gracias a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), que en su artículo 55, fracción V, dice que las instituciones del sistema financiero tienen la obligación de compartir esta información anualmente, a más tardar el 15 de febrero. Los bancos sólo tienen que informar cuando el monto mensual acumulado en todas las cuentas del contribuyente en un mismo banco sobrepasa los 15 mil pesos. Las instituciones tienen la opción de cumplir con esta obligación mediante reportes mensuales, en lugar de un solo reporte anual. La regla 3.5.12 de la Miscelánea Fiscal 2021 dice que la autoridad tendrá por cumplida la obligación si proporcionan a la autoridad la información a más tardar el día 10 de cada mes, pero es opcional.

Ahora, la obligación de reportar podría ser mensual

La iniciativa de Ley de Ingresos de 2022 propone un cambio para que los reportes de los bancos se entreguen obligatoriamente cada mes. De acuerdo con la exposición de motivos, la idea es que el SAT cuente con información oportuna; para esto, las instituciones financieras deben hacer los reportes mensualmente en lugar de anualmente. En entrevista con El Financiero, Elio Zurita, de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de la Ciudad de México, explicó que los reportes aplican solamente en casos de depósitos en efectivo. No se tomarán en cuenta cheques o transferencias electrónicas.

El especialista también dijo que la medida irá de la mano con el RESICO. Una de las características del nuevo régimen es que fiscaliza el flujo de efectivo; así, el contribuyente paga impuestos por cada depósito que recibe. Con la nueva medida, el SAT revisará la concordancia entre el CFDI emitido, los depósitos y los montos declarados.

Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/22/el-sat-viene-bravo-aumentara-vigilancia-en-tus-depositos-en-efectivo/

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