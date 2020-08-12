Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que su gobierno cuenta con el presupuesto necesario para adquirir la vacuna contra el COVID-19 El mandatario Andrés Manuel López Obrador, explicó durante la mañanera de ayer, que su gobierno cuenta con los recursos económicos suficientes para adquirir la vacuna contra el virus SARS-CoV2, una vez que ésta esté disponible en el mercado. En este sentido aseguró que el gobierno federal contempla hasta 100 mil millones de pesos, en caso de que el costo de adquisición sea elevado. Obrador explicó que “en el caso de que tengamos que comprar la vacunas, hay presupuesto, estamos ya estimando el costo de dosis, hay empresas que al poner la vacuna al servicio de la gente, están diciendo que no va a tener propósitos de lucro”. El mandatario federal puntualizó que el país cuenta hasta el día de hoy con finanzas públicas sanas, y que lo más importante es la salud de los ciudadanos de México. Por otra parte, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, detalló que el gobierno ha firmado convenios con un laboratorio de Estados Unidos y dos de China para acoger ensayos clínicos de la fase III del protocolo para la vacuna del COVID-19. El presidente indicó que, la firma estadounidense Janssen, unidad de Johnson & Johnson, y las chinas Walbax Biotechnology y Cansino Biologics, serán las encargadas de realizar las pruebas mencionadas con antelación dentro del territorio mexicano.

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