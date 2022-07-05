La empresa multinacional interpuso un juicio de resolución exclusiva de fondo ante un tribunal.

Mediante un comunicado, la empresa Alsea confirmó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó algunas de sus cuentas por el adeudo de la compra de Vips a Walmart desde 2014.

La empresa dueña de restaurantes y cafeterías como Burger King, Starbucks y Domino’s Pizza, reportó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que interpuso en tiempo y forma un juicio de resolución exclusiva de fondo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Suspenden cobro del crédito

Este mismo, fue admitido, por lo que resultó en la suspensión de la ejecución y el cobro del crédito impugnado por el adeudo de 3 mil 881 millones de pesos en impuestos derivados de la compra de la cadena Vips. “A pesar de estar debidamente notificada del juicio de resolución exclusiva de fondo promovido por Alsea y de la orden de suspensión de la ejecución y cobro del crédito impugnado emitida por el TFJA, el SAT mantiene el embargo de ciertas cuentas bancarias de Alsea”, dijo la empresa. Como reportamos, la autoridad hacendaria aplicó el embargo a finales de mayo pasado y la empresa promovió un amparo para impugnarlo. La multinacional precisó que mantiene sus operaciones de manera regular y espera que en los próximos días el SAT cumpla la orden del TFJA sobre la suspensión de la ejecución y cobro del crédito impugnado, y ordene el levantamiento de los embargos.