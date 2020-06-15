Hacer algunos trámites actualmente es casi imposible debido al distanciamiento social mandado por las autoridades sanitarias por la pandemia. Debido a la falta de personal por la pandemia de COVID-19, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha visto saturado en los últimos meses. Por ejemplo, a inicios de este mes, la saturación era tal que los contribuyentes de Nuevo León no podían conseguir citas para cerrar sus empresas. Lo mismo sucede en otras ciudades del país y en otros trámites como la e.firma. Actualmente, conseguir una cita presencial es casi imposible en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. De acuerdo con El Financiero, no hay espacios disponibles para tramitar la e.firma en lo que queda de junio. Algunos especialistas creen que el SAT está aprovechando la falta de trámites para evitar una caída en la recaudación de impuestos. En entrevista con Reforma, Antonio Rodríguez, vicepresidente de Relaciones y Difusión del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), acusó al SAT de utilizar esta estrategia. Rodríguez argumenta que, debido a la pandemia y la suspensión de actividades, los contribuyentes tienen menos ingresos. Esto debería verse reflejado en la recaudación de ISR. Sin embargo, para conseguir una reducción de pagos provisionales de ISR, los contribuyentes deben tramitar una cita presencial. Es aquí donde entra en juego la falta de trámites. El SAT no puede dar citas presenciales, entonces, los contribuyentes no tienen acceso a la reducción de pagos provisionales. Así, deben pagar su ISR basándose en un factor de utilidad de 2019, cuando la economía no estaba tan afectada. Para evitar estos problemas, el ICPNL propuso algunas ideas como eliminar la necesidad de trámites presenciales y extender la vigencia de la e.firma. Hasta el momento, el SAT no ha hecho cambios o dado prórrogas en estos temas.
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