Entre los tipos de fraude están la suplantación de identidad, el soporte técnico, el pago por adelantado y los fraudes de telecomunicaciones, fraudes de inversión en línea, entre otros El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) informó que la Interpol recientemente publicó una evaluación sobre el fraude financiero mundial. El IMCP indicó que en la evaluación se destaca el uso de la tecnología, la cual está permitiendo a los grupos del crimen organizado atacar mejor a sus víctimas en todo el mundo. El uso de la Inteligencia Artificial (IA), los grandes modelos de lenguaje y criptomonedas combinados con los modelos de negocios de phishing y ransomware como servicio han resultado en fraudes más sofisticados y profesionales sin la necesidad de habilidades técnicas avanzadas y a un costo relativamente bajo. El análisis detrás de la Evaluación Global del Fraude Financiero de la Intrepol también señala la expansión global de la trata de personas con fines de criminalidad forzada en los centros de llamadas, en particular para llevar a cabo estafas de “sacrificio de cerdos”, un esquema híbrido que combina fraudes que se tornan en un modelo bien elaborado, romántico y de inversión, utilizando las criptomonedas. Los tipos de fraude detallados en este informe se destacan de otros, la suplantación de identidad, el romance, el soporte técnico, el pago por adelantado y los fraudes de telecomunicaciones, fraudes de inversión en línea, el phishing, así como el compromiso del correo electrónico empresarial (Bussines Email Compromise; BEC, por sus siglas en inglés). Puedes ver la información que publicó el IMCP aquí / Fecha de publicación: abril de 2024.