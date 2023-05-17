El monto máximo por el que se puede brindar el servicio de representación y defensa legal en la Prodecon, desde el 1 de febrero de 2023 es de 1 millón 135 mil 953 pesos La Procuraduría de la Defens...

El monto máximo por el que se puede brindar el servicio de representación y defensa legal en la Prodecon, desde el 1 de febrero de 2023 es de 1 millón 135 mil 953 pesos La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) representa y defiende gratuitamente a las personas físicas, personas morales, obligados solidarios o terceros que se vean afectados por actos o resoluciones emitidos por autoridades fiscales federales o por organismos fiscales autónomos, como los siguientes:

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Lo anterior cuando el monto del asunto o de los créditos fiscales (sin contar actualizaciones, accesorios y multas) no excedan de 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) elevada al año.

Monto máximo por el que Prodecon brinda defensa legal en 2023

En este contexto, debido a que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la actualización del valor de la UMA, que entró en vigor a partir del 1 de febrero de 2023, la Prodecon recientemente informó lo siguiente:

El monto máximo por el que se puede brindar el servicio de representación y defensa legal en la Prodecon, desde el 1 de febrero de 2023 es de 1 millón 135 mil 953 pesos, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de su Ley Orgánica.

Puedes ver la información que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: mayo de 2023.