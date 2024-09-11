En caso de que el patrón no pague las aportaciones, el trabajador debe presentar una queja o denuncia desde cualquier canal de atención para dar seguimiento a la petición Las aportaciones al Instit...

En caso de que el patrón no pague las aportaciones, el trabajador debe presentar una queja o denuncia desde cualquier canal de atención para dar seguimiento a la petición Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) son contribuciones que realizan los patrones en México a favor de sus trabajadores. Dichas aportaciones tienen como objetivo principal financiar el otorgamiento de créditos hipotecarios y programas de vivienda para los trabajadores afiliados.

Hay patrones que no paga las aportaciones del trabajador al Infonavit

Existen situaciones desafortunadas en las que los patrones no realizan el pago de aportaciones del trabajador al Infonavit. En estos casos, el Infonavit señala que en caso de que el patrón no pague las aportaciones, el trabajador debe presentar una queja o denuncia desde cualquier canal de atención para dar seguimiento a la petición. Al margen de lo anterior, se indica que esta situación puede deberse a estar en un “Proceso Aclaratorio”.

¿Qué es el “Proceso Aclaratorio” del Infonavit?

Fiscalia explicó que el Proceso Aclaratorio es un mecanismo de seguridad que se activa cuando existen inconsistencias con la información para identificar los pagos, el cual permite garantizar que los recursos lleguen a la Cuenta Individual o al Crédito de Vivienda del trabajador, una vez que la información es verificada. Además, señaló que existen muchas causas por las que los recursos entran en Proceso Aclaratorio, por ejemplo:

El NSS al que el patrón paga no corresponde con el nombre del trabajador

El trabajador no está registrado en ninguna Afore

El trabajador se encuentra en proceso de separación de cuentas

Existen inconsistencias en el registro del trabajador ante el IMSS.

¿Qué hago si mi patrón no paga mis aportaciones a Infonavit?

En estos casos, indicó que los pasos a seguir son los siguientes:

Acudir a la Afore para informar sobre los bimestres faltantes detectados en Mi Cuenta Infonavit

Si procede, la Afore realizará los trámites correspondientes. Se debe solicitar el Folio de Reclamación o Servicio

El Infonavit recibirá el informe de la Afore y, en caso de ser satisfactorio, se aplicarán los recursos al pago del crédito o a la Subcuenta de Vivienda, según corresponda.

En caso de haber concluido el trámite y no ver reflejados los recursos en “Mi Cuenta Infonavit”, será necesario acudir a la Delegación Infonavit más cercana con el comprobante de seguimiento ante la Afore.