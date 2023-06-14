La recaudación bruta de IVA fue de 864 mil 479 millones de pesos, 42 mil 600 millones más que en igual lapso del año pasado Los ingresos tributarios de México sumaron un billón 922 mil millones de pesos de enero a mayo de este año, lo que reflejó un incremento de 2.7 por ciento real anual, o 171 mil 945 millones de pesos mayor a lo reportado en el mismo periodo de 2022, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Además, el impuesto sobre la renta (ISR) tuvo un aumento real anual de 2.9 por ciento, lo que equivale 106 mil 430 millones de pesos. En tanto que la recaudación bruta del impuesto al valor agregado (IVA) fue de 864 mil 479 millones de pesos, 42 mil 600 millones más que en igual lapso del año pasado. Lo anterior permitió realizar devoluciones a los contribuyentes cumplidos por 343 mil 107 millones de pesos, un crecimiento de 6 por ciento real anual. En tanto que el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aumentó 58.2 por ciento real anual, a 62 mil 899 millones de pesos.