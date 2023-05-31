Entre los días de descanso obligatorio que se agregarían están el Día de la Madre, el Día del Maestro, así como el 1 y 2 de noviembre El 23 de mayo de 2023, el diputado de la Ciudad de México (CDMX...

Entre los días de descanso obligatorio que se agregarían están el Día de la Madre, el Día del Maestro, así como el 1 y 2 de noviembre El 23 de mayo de 2023, el diputado de la Ciudad de México (CDMX) Nazario Norberto Sánchez entregó al Congreso de la CDMX una propuesta de iniciativa en materia de días de descanso obligatorio. Se trata de una propuesta de iniciativa para presentarse ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), en materia de días de descanso obligatorio. La propuesta busca agregar cinco días más de descanso obligatorio a la LFT. Los días propuestos son los siguientes:

5 de mayo por el aniversario de la Batalla de Puebla.

10 de mayo en conmemoración del Día de la Madre, sólo para las madres trabajadoras.

15 de mayo en conmemoración del Día del Maestro, sólo para los maestros, docentes o educadores.

1 y 2 de noviembre en conmemoración del Día de Muertos.

Cambios propuestos

La exposición de motivos del legislador indica que México, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es el país en donde más dedica horas al trabajo. Según datos de 2019 “los mexicanos, en promedio, trabajan 2 mil 137 horas al año, mientras que otros tienen un promedio de mil 730 horas, esto quiere decir que en México se trabaja un 23% más horas”. En ese sentido, el legislador señala que es menester plasmar ciertos días festivos, considerados como de descanso no oficial, en la LFT.

Observaciones

En su artículo, Fiscalia indicó que la intención del legislador es que los días agregados al Artículo 74, sean aplicables para todos los trabajadores cuya relación laboral esté regida por la LFT. Foto: Shutterstock Pero señaló que las celebraciones del 10 de mayo y del 15 de mayo pareciera que están restringidos a cierto tipo de personas. Por eso, Fiscalia considera que esto pareciera ir en contra de la voluntad legislativa en que todos los trabajadores (sin importar trabajo o condición) tengan acceso a mayores días de descanso.