Mientras algunos señalan que el régimen de confianza dañará la recaudación, otros dicen que será un motor para el crecimiento del ISR. Uno de los cambios más importantes del Paquete Económico 2022 ...

Mientras algunos señalan que el régimen de confianza dañará la recaudación, otros dicen que será un motor para el crecimiento del ISR. Uno de los cambios más importantes del Paquete Económico 2022 es la creación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Con la entrada en vigor del nuevo régimen, que es opcional, se busca simplificar el pago de impuestos y la administración, configurándose como un régimen de impuesto sobre ingreso bruto, sin deducciones, pero con tasa progresiva máxima de 2.5%. Las personas físicas con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos al año podrá acceder a él. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hay cerca de 10 millones de personas físicas con actividad empresarial elegibles para el régimen. Para personas morales, el límite es de 35 millones de pesos al año.

Algunos creen que lastimará recaudación

De acuerdo con Reforma, las proyecciones de Hacienda para la recaudación con el RESICO no son muy alentadoras. Hacienda creó tres escenarios para recaudación de ISR bajo el nuevo régimen; solamente uno de ellos supera los niveles de 2020, pero los otros dos se quedan muy por debajo. Hay que recordar que la recaudación de ISR en 2020 fue de 22 mil millones de pesos. Este es el panorama que pintan los escenarios:

El escenario base establece 11 mil millones de pesos con el RESICO en 2022. Además, estima 14 mil millones de pesos al final del sexenio.

El segundo escenario estima 12 mil millones de pesos en 2022 y 15,900 millones de pesos al final del sexenio.

El más optimista estima 17 mil millones de pesos por el RESICO en el primer año y 24 mil millones pesos al final del sexenio.

Como señala Reforma, el documento de Hacienda no dice cuáles son las características de este escenario más optimista. Durante la sesión de parlamento abierto convocado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, algunos especialistas señalaron que el RESICO podría traer el riesgo de reducir la recaudación. En su intervención, Mario Di Costanzo, ex titular de la Condusef, explicó que el RESICO solamente podrá funcionar si atrae nuevos contribuyentes. De lo contrario, la diferencia en las tasas llevará a una pérdida importante de recaudación. Di Costanzo señaló que por cada contribuyentes que salga del RIF, nueve deberán inscribirse al RESICO para compensar.

Otros creen que será motor

Como señala El Economista, la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación establece una recaudación de 3 billones 944 mil millones de pesos para 2022. Esto representa un aumento de 7.7% frente lo aprobado para este año. La base de esta recaudación será el ISR, ya que se esperan ingresos por 2 billones 73 mil millones de pesos. En entrevista con el mismo medio, Janneth Quiroz, subdirectora de análisis económico en Monex Casa de Bolsa, explicó que el RESICO aumentará la base gravable, lo que llevará a un mayor cobro de ISR. De acuerdo con Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en países donde se han adoptado medidas similares la base de contribuyentes ha crecido entre 15% y 30% en un plazo de tres a cinco años. Para el caso de México, la funcionaria espera un crecimiento de entre 15% y 20%. Luis Pérez de Acha, experto en derecho fiscal, en entrevista con el mismo medio explicó la doble función del RESICO. Por un lado, aumentará la recaudación inmediata al hacer que más contribuyentes que actualmente no pagan ISR comiencen a hacerlo. Por otro lado, más contribuyentes se darán de alta y quedarán bajo el control de las autoridades fiscales para los próximos años. Con información de Reforma y El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Ante-meta-de-recaudacion-tributaria-el-nuevo-regimen-fundamental-20210919-0045.html https://www.reforma.com/recaudarian-menos-con-nuevo-regimen-segun-proyecciones/gr/

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