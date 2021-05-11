Los especialistas esperan que la inflación desacelere durante el resto del año, pero que acabe por encima del objetivo de Banxico, del 4%. Como cada mes, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publicó el valor del índice nacional de precios al consumidor (INPC), el indicador que se usa para medir la variación de los precios en el tiempo, la inflación. El último valor, correspondiente al mes de abril, es de 112.190, lo que implica una inflación mensual del 0.33% y una anual del 6.08%. En abril de 2020 la inflación anual fue de menos 1.01% y la anual, de 2.15%. La inflación anual observada es la mayor desde diciembre de 2017, cuando se registró un valor del 6.77%. El INPC se compone a su vez de dos subíndices, el subyacente y el no subyacente. El segundo se integra exclusivamente de los bienes y servicios fijados por el gobierno (como los energéticos) o que suelen tener variaciones abruptas (como los agropecuarios). El índice subyacente tuvo un incremento mensual del 0.37% y anual de 4.13%. El índice de precios no subyacente aumentó 0.21% mensual y 12.34% anual. Dentro de este índice, las mercancías incrementaron 0.44% y los servicios 028%. Los agropecuarios tuvieron un incremento del 2.61% mensual, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron en 1.49% mensual. Según analistas de Banorte consultados por El Financiero, es de esperarse que a partir de este mes desacelere la inflación. Sin embargo, cerrará el año por encima del objetivo del Banco de México, de 4%. Pronostican que la inflación anual de 2021 cierre en 4.7%. Por su parte, Adrián de la Garza, de estudios económicos de Citibanamex, estimó la inflación al cierre del año será de 5.1%. Los productos que más aumentaron sus precios son el chile serrano, con 41.75%; el aguacate, con 29.46%; el jitomate, con 26.09%; el tomate verde, con 19%; la tortilla de maíz, con 1.83% y la gasolina Magna, con 0.43%.

¿Qué productos bajaron de precio?

Los productos y servicios que más ayudaron a contener la inflación fueron la papa, que tuvo una reducción del 18.04%; la electricidad, con 12.03%; el chayote, con 8.76%; calabacita, 8.09%; nopales, 5.05%, suavizantes, 1.46% y gas LP, con una baja del 0.71%.

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