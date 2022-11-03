La recaudación fue superior a lo previsto en 235 mil millones de pesos y en 10% real anual, reportó Hacienda La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el pasado 28 de octubre los "Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al tercer trimestre de 2022". La dependencia indicó que al tercer trimestre de 2022, la recaudación tributaria aumentó respecto a lo registrado en el acumulado a septiembre de 2021. Esto, incluso considerando la menor recaudación por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de combustibles y el subsidio complementario. La Secretaría de Hacienda explicó que al excluir este efecto, la recaudación fue superior a lo previsto en 235 mil millones de pesos y en 10% real anual. Así mismo, señaló que los ingresos de los impuestos mostraron el siguiente crecimiento real anual a septiembre:

El Impuesto sobre la Renta (ISR) creció 14.5%.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) creció 1.8%.

Los ingresos de los impuestos de importaciones crecieron 23.8%.

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Hacienda, los ingresos petroleros ascendieron a 1 billón de pesos, mostrando un crecimiento real de 35.8% con respecto a enero-septiembre del año anterior. Este desempeño se explicó por un mayor precio del petróleo, que en promedio pasó de 60.7 dólares por barril (dpb) entre enero y septiembre de 2021 a 92 dpb en idéntico periodo de 2022. El gasto neto total del sector público se ubicó en 5.3 billones de pesos, lo que representó un crecimiento real anual de 3.5% con respecto a enero-septiembre de 2021. Puedes ver la información que publicó la SHCP aquí / Fecha de publicación: 28 de octubre de 2022.