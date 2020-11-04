Durante el periodo de recuperación económica, el SAT logró aumentar su cartera de créditos fiscales por más de 52 mil millones de pesos. Según datos del Informe de Finanzas Públicas al Tercer Trime...

Durante el periodo de recuperación económica, el SAT logró aumentar su cartera de créditos fiscales por más de 52 mil millones de pesos. Según datos del Informe de Finanzas Públicas al Tercer Trimestre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al final de septiembre, la cartera de créditos fiscales registró 1,356,102 créditos. Esto representa un total de 900 mil millones de pesos. Lo que llama la atención es que, durante el periodo de reapertura económica, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró aumentar la cartera de créditos en 52 mil millones de pesos. Esto se debe a la nueva estrategia del SAT: la recuperación de créditos fiscales cancelados. Con este nuevo enfoque, los créditos aumentaron 7.8% en lo que va del año; además, el monto total aumentó en 26% en el mismo periodo. Los 900 mil millones de pesos en los créditos es la cantidad más alta registrada por el SAT. De acuerdo con Hacienda, del total de este monto, el 79% corresponde a personas morales; esto representa 711 mil millones de pesos. El 21%, es decir, los 189 mil millones de pesos restantes, corresponden a personas físicas. Además, casi el 30% de los créditos corresponden a los grandes contribuyentes; es decir, casi 270 mil millones de pesos.

Por último, hay que destacar que el 55% de todos los créditos son controvertidos. Es decir, poco más de 500 mil millones de pesos están en juicio por impugnar los créditos ante el SAT. Hay que destacar que en los últimos meses han aumentado las impugnaciones.

En el primer semestre de 2020, los contribuyentes impugnaron 492 mil millones de pesos por créditos o adeudos fiscales. Esto representa el segundo monto más alto para un mismo periodo; en 2012, se impugnaron créditos por un total de 521 mil millones de pesos. Estos créditos irán a litigios donde se decidirá si el fisco puede cobrarlos o no. En el mismo periodo del año pasado, los contribuyentes impugnaron un total de 476 mil millones de pesos.

Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/sat-aumenta-52-mil-mdp-cartera-de-creditos-fiscales TAMBIÉN TE PUEDE INTRESAR: https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/en-2020-la-inflacion-sera-mas-alta-que-los-aumentos-salariales/

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