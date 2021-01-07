La ex líder magisterial no tendrá que pagar un crédito fiscal de más de 9 millones de pesos. Ayer, el pleno de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló el juicio de la sentencia contra la maestra Elba Esther Gordillo emitido el 4 de septiembre de 2019. Con el fallo, Gordillo se salva de pagar un crédito fiscal de 9.4 millones de pesos; el crédito se originó por Impuesto Sobre la Renta (ISR), actualizaciones, recargos y multas por el ejercicio fiscal de 2012. Ese año, Gordillo compró artículos de lujo en los Estados Unidos, en tiendas como Neiman Marcus, Montblanc, Christian Dior, Chanel, Guchi y Louis Vuitton, entre otras. También se alojó en hoteles de cinco estrellas en Beverly Hills y acudió a la estética de belleza The Salon by Maxime en Rodeo Drive, que se jacta de atender a las celebridades de Hollywood. Posteriormente, Gordillo recibió depósitos y pagos a las tarjetas de crédito con las que realizó los gastos, mismas que estaban a su nombre. Con base en esos depósitos, en 2013 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la acusó de no haber declarado ingresos por 7 millones 883 mil 606 pesos con 65 centavos.

La defensa de Elba Esther

El SAT fincó el crédito fiscal cuando detectó los pagos millonarios de Elba Esther en Estados Unidos, pero su declaración anual solamente registraba ingresos netos por 350 mil pesos. Como explica Reforma, el problema es que el SAT no aplicó correctamente los procedimientos. Para determinar el crédito fiscal, el SAT debió haber investigado una discrepancia fiscal; sin embargo, no lo hicieron y dieron por hecho que los ingresos no declarados eran acumulables para fines de pago del ISR. El TFJA determinó que el SAT puede reponer el procedimiento de fiscalización, si así lo desea y si cuenta con la información necesaria.

No es la primera vez que se salva

A inicios de 2020, el TFJA anuló la resolución del SAT respecto al crédito fiscal, debido al ejercicio de facultades discrecionales y de vicios de forma. Los abogados de la ex lideresa sindical argumentan que los pagos que recibió su clienta corresponden a reembolsos proporcionados por el SNTE, mismos que provenían de una partida destinada a solventar gastos de representación, así como gastos de relaciones públicas derivados de su labor como presidenta del sindicato. Es decir, que por su labor al frente del SNTE, la lideresa debía mantenter una imagen impecable, lo que, dicen, justifica su estilo de vida de jeque árabe a costa de los fondos del sindicato. La defensa de Elba Esther Gordillo demostró satisfactoriamente que las resoluciones del SAT eran ilegales, pues contradecían el principio de buena fe en materia tributaria, y que se violó su derecho de audiencia y de acceso a la justicia. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/gana-gordillo-al-sat-y-le-perdonan-deuda/ar2101268?\_ec\_=1

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