De enero a marzo de 2022, Alsea reportó ventas netas por 15 mil 228 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 49.5 por ciento. Armando Torrado, director general de Alsea, declaró este lunes que la empresa, misma que enfrenta una disputa con el fisco por la compra de Vips a la multinacional Waltmart, no se sienta perseguida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Al ser cuestionado al respecto, el directivo dijo: “Nunca, cero, persecución, solo de mi esposa”; sin que abundara en mayores detalles. Así lo reportó Forbes México.

Como informamos, en septiembre de 2013, Alsea anunció el acuerdo alcanzado con Walmart, con el que compraría Vips por 8 mil 200 millones de pesos. Así, la empresa incrementaría en 362 su número de restaurantes: 263 de ellos serían Vips, 90 El Portón, siete Ragazzi y dos restaurantes La Finca. Durante el primer trimestre del año, Alsea reportó ventas netas por 15 mil 228 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 49.5 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior.

Disputa podría durar años

El director de finanzas de Alsea, Rafael Contreras, declaró que actualmente todas las cuentas bancarias están liberadas y van a seguir así, además, dijo que optaron por comenzar un juicio de fondo para defenderse. “Después de que tuvimos la contestación de la autoridad en la que nuestro recurso de revocación no fue aceptado, sí iniciamos el juicio de fondo para defendernos en este proceso. El juicio de fondo se metió hace apenas un mes y es un proceso que va a tardar entre dos y tres años”, afirmó en conferencia de prensa. Asimismo, recientemente Contreras afirmó que el SAT ya le cobró los impuestos pendientes de la transacción a la multinacional Walmart, monto que es de 3 mil 881 millones de pesos. “Walmart ya pagó los impuestos por la transacción. El SAT quiere ganar dos veces por la misma transacción”, dijo el directivo. Como reportamos, en 2021 Alsea registró otro crédito fiscal relevante por las empresas compradas a la cadena Italianni’s. Ambas deudas siguen en litigio pero el SAT puede aplicar embargos precautorios cuando existan créditos fiscales no garantizados por el contribuyente o cuando la garantía sea insuficiente para cubrirlos. "El SAT se ha dado cuenta de que le conviene más fiscalizar a los grandes contribuyentes, porque en su caso, si tienen créditos fiscales pendientes de cubrir, va a ser más rápido obtener su recuperación. Se quiere recaudar más, se pretende una recaudación mayor y se busca de dónde se da esta recaudación", dijo a Milenio Virginia Ríos, de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México.