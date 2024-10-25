La Consar establece un nuevo límite de comisión para las Afores en 2025, que será de 0.55% sobre el saldo administrado

La Consar establece un nuevo límite de comisión para las Afores en 2025, que será de 0.55% sobre el saldo administrado

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) regula la comisión máxima que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) pueden cobrar a los trabajadores en México.

El pasado 24 de octubre de 2024, la Consar publicó un acuerdo anunciando el límite máximo de comisiones aplicable a las Afores en 2025. Según Fiscalia, este acuerdo fue aprobado en la Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Consar, con el quórum necesario y unanimidad de votos.

Límite de comisiones para 2025

De acuerdo con el Artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Junta de Gobierno fijó el máximo de comisión en 0.55% sobre el saldo de los activos administrados. Este límite será obligatorio para todas las Afores en 2025, en línea con el "Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Consar sobre políticas y criterios en materia de comisiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2021 y actualizado el 26 de octubre de ese año.

La Consar establece este límite con base en una metodología que compara las comisiones de los sistemas de pensiones de contribución definida de EE.UU., Colombia y Chile. Los parámetros y fórmulas aseguran que las Afores en México mantengan un esquema competitivo y alineado a estándares internacionales.

Puedes ver la información que publicó la Consar aquí / Fecha de publicación: 24 de octubre de 2024.