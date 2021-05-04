Si eres donataria autorizada, el SAT presentó la nueva plataforma para la declaración informativa de transparencia.

El 28 de abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) explicó cómo funciona la nueva plataforma de la declaración informativa de transparencia para las donatarias autorizadas. Esto lo hizo a través de un video publicado en YouTube. En este contexto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente recordó que las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta (ISR), deben presentar la declaración mencionada. Esto lo deben hacer durante el mes de mayo de cada año, respecto del ejercicio inmediato anterior.

¿Cómo presentar el informe de Transparencia?

Para cumplir con la obligación de transparencia, la Prodecon indicó que las donatarias tienen que seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal del SAT Seleccionar el apartado de “Empresas”. Ingresar a “Otros trámites y servicios”. Seleccionar el apartado de “Donatarias autorizadas”. Dar clic en la opción: “Presenta la obligación de transparencia de las donatarias autorizadas”.

Para presentar la declaración informativa de transparencia, también se puede ingresar directamente aquí. Para presentar la declaración se debe contar con la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y contraseña de la organización civil o fideicomiso. La Prodecon también indicó que una vez que se hayan llenado los campos de la declaración, se deberá enviar al SAT utilizando la e.firma de la donataria autorizada, y se debe obtener el acuse de presentación. Puedes ver el video del SAT aquí y la información que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: 28 y 29 de abril de 2021.

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