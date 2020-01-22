El tiempo que las deudas aparecerán en el Buró de Crédito depende del monto. Aquí te lo explicamos. El Buró de Crédito es una empresa privada que se encarga de recabar y mostrar información sobre e...

El tiempo que las deudas aparecerán en el Buró de Crédito depende del monto. Aquí te lo explicamos. El Buró de Crédito es una empresa privada que se encarga de recabar y mostrar información sobre el historial financiero y crediticio de una persona. Cuando se obtiene un crédito hipotecario o automotriz, tarjeta departamental, servicio de telefonía o televisión, la empresa recaba la información. El tiempo y la manera de pago, los retrasos que se han tenido, el momento en el que el usuario pagó puntualmente, las cantidades de los pagos y de los créditos otorgados, así como el saldo del deudor, son algunas de las cosas que se encuentran en este historial. Esta información permite a las empresas o instituciones determinar si otorgar o no los créditos que fueron solicitados, por lo que el buró se limita únicamente a recopilar, actualizar y mostrar, sin decidir sobre otorgar o no un crédito. Otra cosa a tener en cuenta sobre esta institución es que algunas deudas desaparecen, pero otras quedan para siempre.

¿Cuánto tiempo duran tus deudas en el Buró de Crédito?

Todo depende de la cantidad de la deuda expresada en UDIS o unidades de inversión. Podemos dividir los tiempos de la siguiente manera:

25 UDIS para abajo: la deuda se borrará después de un año.

26 a 500 UDIS: la deuda se borrará después de dos años.

501 a 1000 UDIS: la deuda se borrará después de cuatro años.

Cifras mayores se borrarán después de seis años.

Si la deuda supera las 400 mil UDIS, el crédito se encuentra en proceso judicial. En estos casos, la deuda nunca se eliminará del historial.

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