El trading es una tendencia que gana terreno día a día. Los mercados de activos para hacer trading son varios: el mercado de divisas, los bonos, las acciones de empresas, los activos de materias pr...

El trading es una tendencia que gana terreno día a día. Los mercados de activos para hacer trading son varios: el mercado de divisas, los bonos, las acciones de empresas, los activos de materias primas y las criptomonedas. Pero, ¿cómo funciona? ¿Qué debes hacer para convertirte en trader? Aquí encontrarás algunos tips para lograrlo.

El estudio como momento previo a operar

El trading consiste en el intercambio de activos en el mercado. Si bien al comienzo puedes seguir los consejos de un bróker y probar estrategias que ya hayan tenido éxito en el pasado, para lograr una verdadera autonomía es necesario estudiar mucho. Si recién te inicias en el mundo de la compraventa de activos, puedes conocer más en la guía de trading para principiantes que presenta AvaTrade. Para empezar, puedes estudiar cómo leer los gráficos y sus variables. Luego, puedes hacer énfasis en conocimientos sobre estadística, probabilidad, análisis técnico y análisis fundamental. Por ejemplo, para el Swing Trading, es necesario aprender las teorías de Elliot o de Fibonacci, pero toda la información la puedes encontrar en las guías ofrecidas por profesionales del sector.

Conocer las distintas políticas monetarias y el mercado de divisas

Para desarrollarte en el ámbito del trading en Forex debes tomarte un tiempo para estudiar en qué consiste el mercado de divisas y comprender cuáles son las posibles variables de fluctuación. Por ejemplo, si operas en dólares americanos y libras esterlinas, debes conocer tanto las políticas de la Reserva Federal de los Estados Unidos como las políticas monetarias del Reino Unido. Cabe destacar que una de las monedas exóticas con más auge es el peso mexicano, haciendo que México sea uno de los mercados emergentes que logra atraer más a nuevos y experimentados inversores. Al ser un país muy cercano a Estados Unidos, no es de sorprender, y puede que se siga viendo a este mercado seguir creciendo en el futuro.

Estar al tanto de las noticias

Es importante estar pendiente de noticias, ya que eventos como un desastre natural, los cambios políticos de un país, y otros factores pueden influir en el mercado. En esos momentos aparecen oportunidades de compraventa casi instantáneas. Por eso, es muy necesario estar actualizado y prestar atención a las noticias internacionales, ya que esto puede suponer un gran cambio en la trayectoria de las acciones.

Ecuanimidad y disciplina

Estos son dos valores muy importantes a la hora de hacer trading. Por un lado, es importante mantener la ecuanimidad y no guiarse por decisiones impulsivas sino sobre la base del conocimiento y del estudio. Por otro lado, la disciplina es igual de importante. Para realmente lograr un buen desempeño es necesario hacer una experiencia a largo plazo. Y para lograrlo, se precisa práctica diaria y constante.

¿Por dónde comenzar?

Muchas personas deciden comenzar a hacer trading a través de la compra de activos. Algunas personas abren primero una cuenta donde comienzan a simular las operaciones pero sin dinero real, y luego pasan a operar en el mercado real. Otra opción para empezar es hacerlo con poco dinero para aprender a gestionar el riesgo. Una vez que se tiene mayor control y se conoce el funcionamiento es posible hacer compras con más cantidad de dinero. ¡Pero siempre con cuidado! Una vez se adquiere más conocimiento se puede empezar a decidir entre los diversos posibles mercados, ya sea el de las famosas criptomonedas, materias primas, etc. Hay varios caminos posibles según el tiempo de duración de la operación: scalping, day trading, swing trading y trend trading. En el scalping, la operación se da en tan solo algunos minutos o incluso segundos. En cambio, en el swing trading, la compra y venta de activos sucede en dos o tres semanas. En el caso del day trading dura un solo día. Ahora bien, en el trend trading es posible operar sin límite de tiempo y se opera según la tendencia alcista y bajista. En definitiva, estas son algunas lecciones acerca del trading y cómo comenzar a basar las decisiones de compraventa a partir de métodos estudiados y probados, aprender de los errores y de la disciplina.