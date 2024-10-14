Aprende cómo identificar llamadas apócrifas y protege tu información personal. ¡No te dejes engañar!

El Buzón Tributario del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una herramienta electrónica diseñada para que la autoridad fiscal interactúe con los contribuyentes. A través de esta plataforma, los contribuyentes pueden cumplir con sus obligaciones fiscales y recibir notificaciones oficiales del SAT.

¿Llamadas del SAT? ¡Cuidado!

Recientemente, un contribuyente preguntó al SAT en redes sociales si estaban realizando encuestas telefónicas sobre su servicio. En respuesta, el SAT aclaró que no realiza llamadas telefónicas a los contribuyentes, y recordó que el único canal oficial de comunicación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes es el Buzón Tributario.

Por lo tanto, si recibes una llamada en nombre del SAT, lo más probable es que se trate de una llamada apócrifa.

Supuestas llamadas del SAT

En este contexto, un contribuyente recientemente le preguntó al SAT, a través de una red social que si estaban realizando llamadas telefónicas para hacer encuestas de servicio.

Como parte de su respuesta, el SAT aseguró que no efectúa llamadas a los contribuyentes, y recordó que el medio de contacto entre la autoridad fiscal y los contribuyentes es a través de Buzón Tributario.

¿Qué son las llamadas apócrifas?

Las llamadas apócrifas son comunicaciones fraudulentas, hechas con el objetivo de obtener información confidencial o engañar a las víctimas. Suelen hacerse pasar por entidades legítimas, como bancos, empresas de servicios o incluso instituciones gubernamentales como el SAT, para robar datos personales, bancarios o contraseñas. En algunos casos, intentan extorsionar a la persona para obtener dinero o bienes bajo falsas promesas.

¿Cómo protegerte?

Para evitar ser víctima de estas estafas:

No compartas información confidencial durante llamadas no solicitadas.

Verifica siempre la identidad de quien llama antes de proporcionar cualquier dato.

Puedes consultar la pregunta del contribuyente y la respuesta del SAT aquí.

Puedes ver la pregunta del contribuyente y la respuesta del SAT aquí / Fecha de publicación: 10 de octubre de 2024.