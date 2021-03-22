El nuevo acuerdo establece que la Participación de los Trabajadores en las Utilidades será de tres meses de salario del trabajador. El viernes 19 de marzo concluyeron las mesas de diálogo entre el ...

El nuevo acuerdo establece que la Participación de los Trabajadores en las Utilidades será de tres meses de salario del trabajador. El viernes 19 de marzo concluyeron las mesas de diálogo entre el gobierno federal y la iniciativa privada. Ambas partes pactaron en topar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas (PTU) en tres meses de salario. La discusión sobre el reparto de utilidades se derivó de la reforma al outsourcing, pero rápidamente se convirtió en un debate separado.

¿En qué consiste el cambio?

Con el nuevo límite a la PTU, las autoridades tendrán que modificar el el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo agregando la fracción VIII para quedar de la siguiente manera:

El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.

De acuerdo con un análisis de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), éstos son los beneficios para los trabajadores:

Recibirán, en promedio, 57 días de salario por concepto de PTU.

Esto representa una media de 18,500 pesos.

Es un aumento de 2.59 veces más lo que reciben actualmente.

Con la ley actual, las utilidades que se reparten en el país son de 56 mil millones de pesos; con el tope de tres meses, el monto a repartir será de 157 mil millones de pesos. Sin embargo, la medida probablemente causará problemas a empresas pequeñas y medianas. En entrevista con El Economista, Ricardo Martínez Rojas, del despacho de la De la Vega y Martínez, explicó que difícilmente podrán soportar un aumento de este tamaño; además, el contexto económico de la pandemia lo hará todavía más difícil.Con información de El Economista y El Financiero https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pactan-tope-a-pago-de-utilidades-y-se-destraba-reforma-en-outsourcing-20210322-0017.html https://www.elfinanciero.com.mx/economia/libra-obstaculo-reforma-sobre-outsourcing

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