El fisco recaudó 42,801 millones de pesos a grandes contribuyentes de enero a marzo, lo que representa 30.5% de la recaudación secundaria total. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró un aumento anual de 7.3% en la recaudación a grandes contribuyentes en el primer trimestre del año. La autoridad fiscal recaudó 42,801 millones de pesos a grandes contribuyentes de enero a marzo, lo que representa 30.5% de la recaudación secundaria total, pero se trata de la proporción más baja desde el inicio de esta administración, de acuerdo con El Economista. Durante el primer trimestre de 2022, el SAT fiscalizó a 270 grandes contribuyentes, lo que representó un incremen­to de 72% con respecto al 2018, antes de que comenzara el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, de acuerdo con el diario, la cifra está por debajo de las 360 grandes empresas fiscalizadas en el mismo periodo del 2021 y de las 300 del mismo periodo del 2020. Al cierre de marzo del 2021, el monto recaudado a grandes contribuyentes por recaudación secundaria dejó al erario de 37,175 millones de pesos, según datos del SAT. En entrevista con el medio, Ariana Martínez Molina, integrante de la comisión de desarrollo fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos, comentó que la disminución de fiscalización a grandes corporaciones puede ser porque para el SAT es muy exhaustivo ejercer estas acciones recaudatorias. Además, dijo que esto explicaría porqué el fisco está implementando otros programas de eficiencia recaudatoria, como el programa de cumplimiento de obligaciones, el de vigilancia profunda y el de cobranza coactiva.

Recaudación a grandes contribuyentes

De acuerdo con datos del fisco, el 50% de los ingresos obtenidos por el pago de impuestos provino de los grandes contribuyentes, que sólo representan el 0.02% del total de pagadores de impuestos. Asimismo, la dependencia detalló que, en el primer trimestre de 2022, se recaudaron un billón 120.9 mil millones de pesos, 2.0% de crecimiento en términos reales, es decir, se recaudaron 96.9 mil millones de pesos más que en el mismo periodo del año anterior. Del total recaudado, la aportación del segmento de grandes contribuyentes ascendió a 556 mil 724 mi­llones de pesos en el primer trimestre del año, lo que representó ese 50% de los ingresos tributarios totales. Para este año, el SAT espera fiscalizar entre 900 y 1,000 grandes contribuyentes para recaudar unos 200,000 millones de pesos vía recaudación secundaria, dijo a El Economista, Antonio Martínez Dagnino, administrador general de Grandes Contribuyentes. De esta manera, todos los esfuerzos adicionales de recaudación consiguieron 139,934 millones de pesos, la mejor cifra para un primer trimestre; asimismo, representó un aumento anual de 17.7%, de acuerdo con el SAT.