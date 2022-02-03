Si recientemente hiciste el pago de predial o tenencia, recuerda solicitar el CFDI correspondiente.

El predial y la tenencia son impuestos locales que se deben pagar entre los meses de enero y marzo. Para poder deducir el pago de estos impuestos, se debe obtener el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente. Tradicionalmente estos impuestos se pagan en el banco, o en las oficinas de las tesorerías locales y, en algunos casos, por internet.

Para deducir el predial o tenencia se debe obtener el CFDI

Para que proceda la deducción, los gobiernos estatal y municipal deben entregar al contribuyente los archivos XML de los CFDI de estos pagos. Sin embargo, muchas de las entidades o municipalidades no tienen previsto un mecanismo ágil y seguro para que los contribuyentes obtengan el CFDI por estos pagos.

Los contribuyentes deben acercarse a la autoridad local

Pero los contribuyentes que quieran aplicar la deducción de estos pagos, deben acercarse a la autoridad local para plantear la necesidad de que se agilice y eficiente la generación y obtención de estos documentos, pues es una obligación. Por eso, especialistas destacan que es investigar, en cada caso particular, cuáles son los mecanismos de obtención de los CFDI, o bien, los medios adecuados para contactar a la autoridad responsable y plantear la situación y las necesidades.

Con información de Fiscalia.

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