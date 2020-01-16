El presidente advirtió que el outsourcing ilegal se castiga con cárcel, porque la reforma penal fiscal equiparó la defraudación fiscal con la delincuencia organizada. El 15 de enero, el Gobierno de...

El presidente advirtió que el outsourcing ilegal se castiga con cárcel, porque la reforma penal fiscal equiparó la defraudación fiscal con la delincuencia organizada. El 15 de enero, el Gobierno de México anunció la creación de un grupo para combatir la subcontratación o outsourcing ilegal. Con esta medida, distintas dependencias trabajarán de manera coordinada para realizar inspecciones, revisiones fiscales e imponer sanciones.

Exhortarán a los patrones reales a regularizarse y abandonar la subcontratación ilegal

Sin embargo, una de las acciones del grupo en 2020 será exhortar a los patrones reales a regularizarse y abandonar el esquema ilegal de contratación y administración de personal. En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que informarían sobre acciones que se están llevando a cabo para impedir la práctica de facturas falsas y el abuso que se hace en contra de trabajadores.

Despido de trabajadores para no pagar prestaciones

"Todo esto que vimos el fin de año, que de repente las empresas despiden a miles de trabajadores para no pagarles prestaciones. Se comprobó, entre otras cosas, que 14 mil empresas despidieron y se quedaron sin 60 mil trabajadores en diciembre. Sólo 14 mil, pero en total el despido de trabajadores en diciembre fue de 380 mil trabajadores. Algo increíble", expresó el presidente. López Obrador explicó que esto tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar prestaciones y no pagar impuestos. En este contexto, el presidente dijo que quería informar sobre este tema porque ya se había reformado la ley, y ya es delito grave la falsa facturación y la defraudación fiscal, y muchos no lo saben. "Y sí es delito grave, el implicado no tiene derecho a fianza", expresó el presidente.

Puede haber empresarios con outsourcing ilegal sin saberlo

"Entonces, queremos informar a todos que estas prácticas ya no se permiten, porque puede suceder que hay empresarios que ni siquiera estén informados, contratan a despachos que les ayudan en estos trámites y pueden resultar afectados", advirtió. Por eso, el presidente consideró importante que los empresarios conozcan las estrategias de evasión del pago de impuestos y prestaciones. Es decir, se aplicará la ley. En la conferencia matutina del presidente, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, dijo que entre los afectados puede haber empresarios que sin saberlo contratan servicios de subcontratación ilegal. "Terminan viéndose afectados, quizá por desconocimiento, concediendo esa duda de que por desconocimiento hayan entrado, porque efectivamente se les ofrecen como esquemas de ahorro y demás, pero después terminan enfrentando demandas laborales por parte de sus propios trabajadores afectados o revisiones fiscales por parte de la autoridad", explicó.

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