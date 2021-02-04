Por cada peso invertido en fiscalización durante 2020, el SAT recuperó 123.4 pesos. La semana pasada, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, presentó el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública al Cuarto Trimestre de 2020. Uno de los puntos que más llaman la atención sobre el informe es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) alcanzó un nuevo récord en recuperación por fiscalización: por cada peso invertido, el fisco recuperó 123.4 pesos. Esto implica que se obtuvieron 385 mil millones de pesos. En los últimos años, la recuperación ha ido en aumento. Por cada peso invertido en fiscalización durante 2019, por ejemplo, el SAT recaudó 87.5 pesos. Esto representó un incremento del 43% frente a 2018. En general, la recaudación mejoró durante 2020. Al cierre del año, los ingresos tributarios fueron de 3.3 billones de pesos; esto equivale al 14.5 del PIB, que es la proporción más alta en los últimos 10 años. Además, representa un aumento en recaudación de 0.8% frente a 2019. La recaudación por los impuestos más importantes (cerca del 96% del total) fue la siguiente:

ISR. 1.7 billones de pesos; es decir, un aumento de 1% frente a 2019.

IVA. 987 mil millones de pesos; es decir, un aumento de 2.3%.

IEPS. 460 mil millones de pesos; en este caso, se registró una caída de 3.2% frente a 2019.

Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-logro-recaudacion-historica-por-fiscalizacion-20210203-0149.html TAMBIÉN TE PUEDE INTERESASR: https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/alerta-el-sat-sobre-apps-que-roban-la-e-firma/

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