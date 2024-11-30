¿Sabías que como contribuyente con una hipoteca puedes recibir ciertos beneficios? ¡Descubre todo sobre la devolución de intereses en el SAT y aprovecha esta opción que otorga el organismo!

¿Sabías que como contribuyente con una hipoteca puedes recibir ciertos beneficios? ¡Descubre todo sobre la devolución de intereses en el SAT y aprovecha esta opción que otorga el organismo!

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el organismo que se encarga de la recaudación de impuestos y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en México. Por lo que a través de diversas funciones y programas se facilita el cumplimiento tributario.

Pero no todo se basa en cumplir, ya que también brinda ciertos beneficios a sus contribuyentes, como la devolución de intereses en el SAT, incentivos fiscales, asistencias especiales y más. ¡Vamos a aprender sobre ello!

¿Qué son los intereses deducibles de un crédito hipotecario?

Una de las principales situaciones en las que el SAT beneficia a sus contribuyentes es en la devolución de intereses deducibles de un crédito hipotecario, pero ¿a qué se refiere esto?

Bueno, los intereses deducibles son aquella parte de tus pagos a una hipoteca que fungen como “el costo” de solicitar un crédito y que pueden recuperarse. Estos intereses pueden ser utilizados para reducir la base gravable en tu declaración anual, lo que puede traducirse en un reembolso de impuestos.

Gracias a la opción de deducir los intereses hipotecarios, puedes disminuir el monto sobre el cual se calculan tus impuestos, lo que a su vez genera un saldo a favor en tu declaración anual. Este saldo a favor es el que puedes solicitar como devolución. Es vital mencionar que no todos los intereses pagados son deducibles, por lo que es importante conocer las limitaciones y reglas establecidas por el SAT.

Requisitos para solicitar la devolución de intereses por créditos hipotecarios

Tener un crédito hipotecario destinado a vivienda

Alcanzar cierto monto de crédito

Contar con comprobante fiscal

Hacer la declaración anual

Registrar el crédito a nombre del contribuyente

Tener un crédito hipotecario destinado a vivienda

El crédito hipotecario debe haber sido otorgado exclusivamente para la adquisición de una casa habitación (propiedad destinada para fines habitacionales). Por ende, se excluyen los créditos utilizados para comprar inmuebles comerciales, terrenos sin construcción o propiedades destinadas a alquiler o actividades comerciales.

Alcanzar cierto monto de crédito

Solo podrá deducirse los intereses correspondientes a un crédito cuyo monto no exceda de 750 mil Unidades de Inversión (UDIs). Este límite busca mantener la deducción dentro de un rango razonable, asegurando que los beneficios fiscales se otorguen preferentemente a créditos destinados a vivienda de valor moderado.

Contar con comprobante fiscal

Se debe tener un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por la institución financiera que otorgó el crédito. Dicho comprobante debe detallar los intereses efectivamente pagados durante el año fiscal correspondiente.

Hacer la declaración anual

Incluir los intereses hipotecarios en este ejercicio puede reducir significativamente tu base gravable, lo que podría resultar en una devolución de impuestos. La deducción de los intereses hipotecarios debe realizarse a través de la declaración anual de impuestos. Esto quiere decir que no puedes incluir esta deducción en declaraciones provisionales (mensuales o bimestrales).

Registrar el crédito a nombre del contribuyente

El crédito hipotecario debe estar a nombre del contribuyente que solicita la deducción, por ende si está a nombre de otra persona no se podrá deducir los intereses pagados, incluso si tú eres quien ha hecho los pagos. El nombre en el crédito debe coincidir con el nombre del contribuyente en la declaración.

Cómo maximizar los beneficios fiscales al deducir un crédito hipotecario

Estos son algunos consejos para sacar el mayor provecho a estas deducciones:

Considera la posibilidad de amortizar anticipadamente

Revisa otras deducciones personales

Consigue asesoría fiscal

Mantén un registro detallado

Ahora ya sabes un poco más sobre el beneficio de la devolución de intereses en el SAT por concepto de crédito hipotecario, si quieres aprender el paso a paso sobre cómo deducir tu crédito hipotecario accede a Revalue. Además, te invitamos a conocer el paquete Económico 2025 del Congreso de la Unión, para decirle adiós a tus deudas, y estar al corriente con el SAT.