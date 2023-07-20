Juzgado español abre nueva investigación por presuntas irregularidades fiscales contra Shakira Este jueves, un juzgado de instrucción español anunció la apertura de una nueva investigación contra la cantante Shakira por presuntos delitos contra la Hacienda Pública. La artista ya está enfrentando otro proceso que la llevará a juicio en noviembre por un presunto fraude fiscal cometido entre 2012 y 2014. La fiscalía acusa a Shakira de haber defraudado al fisco español con un total de 14.5 millones de dólares en esos ejercicios, utilizando un "entramado societario" para evitar pagar impuestos en España, a pesar de residir en el país más de los 183 días establecidos por la ley.

Culpa a la prensa

La intérprete colombiana ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones y ha señalado que, debido a su profesión, llevaba un estilo de vida itinerante en aquel entonces. En una entrevista reciente con la revista Elle, acusó al fisco español de llevar a cabo una "campaña de prensa lasciva" para influenciar a las personas y ejercer presión mediática. La vida personal de la colombiana también ha sido objeto de atención mediática, especialmente después de su separación del ex futbolista español Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos. Tras llegar a un acuerdo por la custodia de los niños, Shakira se mudó a Miami en el estado de Florida. Llorente y Cuenca, empresa que se encarga de la imagen de la colombiana, emitió un comunicado en el que aseguran que Shakira siempre ha actuado conforme a la ley y bajo el asesoramiento de expertos fiscalistas. Además, afirmaron que la artista está enfocada en su vida artística en Miami y confía en que se resolverán favorablemente sus asuntos fiscales.