Algunas ideas para la reforma al outsourcing incluyen no criminalizar la subcontratación y alargar el periodo de transición. Ayer se llevó a cabo el primer día de Parlamento Abierto virtual sobre la reforma al outsourcing. Además, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional para discutir la propuesta con representantes del sector empresarial. Al parecer, ya empezaron a surgir las primeras propuestas para modificar la iniciativa. En la conferencia mañanera de ayer, López Obrador dijo que estaría dispuesto a hacer cambios, siempre y cuando los empresarios demostraran que no se abusaría de los trabajadores ni se cometerían delitos fiscales. Durante la reunión en Palacio Nacional, se llegó al acuerdo de establecer una mesa de diálogo entre el gobierno federal y los empresarios. Estas son las demandas de la inversión privada, de acuerdo con Reforma:

No criminalizar la subcontratación. En su lugar, las autoridades solamente deberían sancionar a las empresas que violen los derechos laborales de los empleados o evadan sus obligaciones fiscales.

Alargar el periodo de transición para las empresas que cambien sus sistemas de contratación.

Jaime Zabludovsky, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (Conmexico), pidió que se clarifique la autorización que la Secretaría del Trabajo tendría que expedir a las empresas prestadoras de servicios especializados.

¿Qué tan probable es que acepten los cambios?

De acuerdo con los representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se llevará a cabo otra reunión el próximo lunes para revisar los avances. Carlos Salazar, dirigente del CCE, dijo que hay disposición por parte del gobierno para modificar la reforma: "Creemos nosotros que la reunión caminó muy bien, él nos pidió que nos mantuviéramos, fueron las palabras que utilizó, en sesión permanente con el gabinete que se encarga de estos temas y llegamos al acuerdo de que, a partir de mañana, vamos a estar trabajando en sesión permanente. Nos van a escuchar todas nuestras preocupaciones, que es lo más importante, y vamos a tratar de llegar a acuerdos", dijo Salazar Lomelín a lo medios de comunicación al salir de Palacio Nacional. Por otro lado, Francisco Cervantes, presidente de Concamin, dijo que la idea de las negociaciones es garantizar la confianza de los inversionistas. En entrevista con Reforma, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, también se mostró optimista sobre llegar a un acuerdo con el gobierno federal. De acuerdo con el dirigente, sí se podrá combatir la subcontratación ilegal, que afecta a la competencia de empresas legales. Con información de Reforma https://reforma.com/sdxhBr/ofrecen-modificar-ley-de-outsourcing/

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