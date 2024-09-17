La Suprema Corte está a punto de resolver dos casos fiscales que obligarían a Grupo Elektra a pagar al fisco 34 mil millones de pesos La Suprema Corte está a un paso de desechar los amparos de Grupo Elektra, lo que obligaría a la empresa a pagar dos deudas fiscales que suman 34 mil 734 millones de pesos, según el Gobierno federal. La Segunda Sala de la Corte tiene previsto revisar los casos el 2 y 9 de octubre, donde se discutirán los recursos presentados por Elektra contra sentencias que validaron los créditos emitidos por el SAT durante el sexenio pasado, según reporta el diario Reforma. Los proyectos de los ministros Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán proponen desestimar los amparos de la empresa. Si tres votos respaldan estas resoluciones, Elektra deberá pagar la deuda. Aunque podrá negociar el pago en 36 meses, deberá cubrir el 20% de entrada. El primero de los casos, a cargo de Esquivel y programado para el 2 de octubre, se refiere a una deuda de mil 431 millones de pesos por impuestos no pagados en 2008. El segundo, liderado por Pérez Dayán y agendado para el 9 de octubre, es más significativo: una deuda de 18 mil 455 millones del ejercicio de 2013, que ha crecido a 33 mil 306 millones por recargos. Elektra ya perdió un caso similar en 2022, lo que le costó 2 mil 626 millones de pesos.